Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые за последние 10 матчей в сборной Трубин сохранил ворота сухими
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 20:17 | Обновлено 17 ноября 2025, 20:32
117
0

Впервые за последние 10 матчей в сборной Трубин сохранил ворота сухими

Сборная Украины одержала ключевую победу в поединке против Исландии

17 ноября 2025, 20:17 | Обновлено 17 ноября 2025, 20:32
117
0
Впервые за последние 10 матчей в сборной Трубин сохранил ворота сухими
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Впервые за последние 10 матчей в сборной Украины голкипер Анатолий Трубин сохранил ворота сухими.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин помог национальной команде выиграть в матче отбора к чемпионату мира 2026 против Исландии (2:0).

Сборная Украины одержала ключевую победу в решающем поединке квалификации благодаря голам Александра Зубкова и Алексея Гуцуляка.

Этот результат не только вывел команду Сергея Реброва в плей-офф квалификации ЧМ, но и позволил сине-желтым» наконец-то прервать затяжную серию. Ранее украинцы пропускали минимум один мяч в 12 матчах подряд.

Для Анатолия Трубина этот поединок был особенно ярким, он сделал несколько эффектных сэйвов. Голкипер Бенфики впервые за последние 10 матчей в составе сборной Украины сохранил ворота в неприкосновенности. До этого последний сухой матч он провел 11 октября 2024 года против Грузии (1:0) в Лиге наций.

Анатолий Трубин: статистика в сборной за последние 10 матчей

По теме:
Германия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легенда Шахтера: «Хочу отметить двух игроков. Они были продуктивными»
«Не в первый раз». Эксперт объяснил заявления Бенфики и Реброва по Судакову
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Украина - Исландия статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Футбол | 16 ноября 2025, 20:55 265
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию

Украинцы дожали своих соперников в конце матча

Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Футбол | 17 ноября 2025, 08:18 9
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию

Тренер отметил игру Анатолия Трубина

Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Футбол | 16.11.2025, 21:12
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
ВИДЕО. Цыганков получил Льва матча: Это только слова, но мы реально хотели
Футбол | 17.11.2025, 19:22
ВИДЕО. Цыганков получил Льва матча: Это только слова, но мы реально хотели
ВИДЕО. Цыганков получил Льва матча: Это только слова, но мы реально хотели
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Футбол | 17.11.2025, 13:41
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 5
Футбол
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 13:12 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем