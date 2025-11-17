Впервые за последние 10 матчей в сборной Трубин сохранил ворота сухими

Впервые за последние 10 матчей в сборной Украины голкипер Анатолий Трубин сохранил ворота сухими.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин помог национальной команде выиграть в матче отбора к чемпионату мира 2026 против Исландии (2:0).

Сборная Украины одержала ключевую победу в решающем поединке квалификации благодаря голам Александра Зубкова и Алексея Гуцуляка.

Этот результат не только вывел команду Сергея Реброва в плей-офф квалификации ЧМ, но и позволил сине-желтым» наконец-то прервать затяжную серию. Ранее украинцы пропускали минимум один мяч в 12 матчах подряд.

Для Анатолия Трубина этот поединок был особенно ярким, он сделал несколько эффектных сэйвов. Голкипер Бенфики впервые за последние 10 матчей в составе сборной Украины сохранил ворота в неприкосновенности. До этого последний сухой матч он провел 11 октября 2024 года против Грузии (1:0) в Лиге наций.

Анатолий Трубин: статистика в сборной за последние 10 матчей