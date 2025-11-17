Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТРУБИН: «Мы заслужили этот результат работой всей команды»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 16:47 | Обновлено 17 ноября 2025, 16:49
390
0

ТРУБИН: «Мы заслужили этот результат работой всей команды»

Голкипер сборной Украины после игры с Исландией опубликовал пост в соцсетях

17 ноября 2025, 16:47 | Обновлено 17 ноября 2025, 16:49
390
0
ТРУБИН: «Мы заслужили этот результат работой всей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на победу в решающем матче квалификации ЧМ-2026 над Исландией (2:0).

Трубин в соцсетях опубликовал фото с матча и добавил комментарий к игре:

«Делаем шаг дальше. Без лишних слов – мы заслужили этот результат трудом всей команды. Ценю поддержку, которую чувствуем с трибун и из дома – она действительно прибавляет сил».

Ранее сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 в Варшаве, завершила групповой этап на втором месте и вышла в плей-офф отбора.

По теме:
Германия – Словакия. Текстовая трансляция матча
КОБИН: «Раньше следовало делать замены – напрашивались изменения»
Первый капитан сборной Украины отреагировал на невероятный сейв Трубина
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Анатолий Трубин
Николай Степанов Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
Футбол | 16 ноября 2025, 20:20 0
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»

Украинская команда играет решающий матч отбора на ЧМ-2026

Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17 ноября 2025, 13:12 33
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине

Особое внимание приковано к поединкам Германии, Дании и Австрии

Колос-2 забил восемь мячей. Результаты матчей 19-го тура Второй лиги
Футбол | 17.11.2025, 16:53
Колос-2 забил восемь мячей. Результаты матчей 19-го тура Второй лиги
Колос-2 забил восемь мячей. Результаты матчей 19-го тура Второй лиги
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 16:38
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Футбол | 16.11.2025, 23:35
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 7
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 8
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем