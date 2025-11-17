ТРУБИН: «Мы заслужили этот результат работой всей команды»
Голкипер сборной Украины после игры с Исландией опубликовал пост в соцсетях
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на победу в решающем матче квалификации ЧМ-2026 над Исландией (2:0).
Трубин в соцсетях опубликовал фото с матча и добавил комментарий к игре:
«Делаем шаг дальше. Без лишних слов – мы заслужили этот результат трудом всей команды. Ценю поддержку, которую чувствуем с трибун и из дома – она действительно прибавляет сил».
Ранее сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 в Варшаве, завершила групповой этап на втором месте и вышла в плей-офф отбора.
