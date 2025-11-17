Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный выбор. Известный тренер назвал лучшего игрока сборной Украины
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 14:01 |
442
0

Неожиданный выбор. Известный тренер назвал лучшего игрока сборной Украины

Виталий Кварцяный из полевых игроков на первое место поставил защитника «ПСЖ»

17 ноября 2025, 14:01 |
442
0
Неожиданный выбор. Известный тренер назвал лучшего игрока сборной Украины
УАФ. Илья Забарный

Вчера, 16 ноября сборная Украины обыграла команду Исландии – 2:0 и вышла в плей-офф раунд ЧМ-2026. Итоги это игры в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua подвел известный отечественный тренер Виталий Кварцяный, который также назвал лучших игроков в составе «сине-желтых».

– Трубин сыграл без претензий. Уверенно, надежно и мастерски. Он идет вне конкуренции, – сказал Кварцяный. – Если же выбирать из полевых игроков, то на первое место я бы поставил Забарного. Он отыграл великолепно две игры. Да, у него были небольшие позиционные ошибки в Париже, но он сколько мог, столько и тянул игру команды в обороне. Илья сыграл на багаже, как опытный исполнитель.

Второе место я отдал двум футболистам – Цыганкову и Матвиенко. А третье место оставлю за Калюжным. Его как бы не было видно, не он все подчищал, подбирал. И как раз его отбор и передача привела ко второму забитому мячу.

По теме:
Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк
Эксперт: «В перерыве Ребров достучался до игроков сборной»
Эксперт: «Ребров нашел подход к Гуцуляку»
Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Илья Забарный Николай Матвиенко Виктор Цыганков Иван Калюжный
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский тренер рассказал, чем пожертвовал Ребров ради победы сборной
Футбол | 17 ноября 2025, 14:09 0
Украинский тренер рассказал, чем пожертвовал Ребров ради победы сборной
Украинский тренер рассказал, чем пожертвовал Ребров ради победы сборной

Бывший голкипер «сине-желтых» прокомментировал победу в матче с Исландией

Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Футбол | 16 ноября 2025, 20:55 265
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию

Украинцы дожали своих соперников в конце матча

Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 17.11.2025, 08:44
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Футбол | 17.11.2025, 07:20
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 16.11.2025, 20:59
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 5
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 10
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 64
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
16.11.2025, 08:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем