Неожиданный выбор. Известный тренер назвал лучшего игрока сборной Украины
Виталий Кварцяный из полевых игроков на первое место поставил защитника «ПСЖ»
Вчера, 16 ноября сборная Украины обыграла команду Исландии – 2:0 и вышла в плей-офф раунд ЧМ-2026. Итоги это игры в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua подвел известный отечественный тренер Виталий Кварцяный, который также назвал лучших игроков в составе «сине-желтых».
– Трубин сыграл без претензий. Уверенно, надежно и мастерски. Он идет вне конкуренции, – сказал Кварцяный. – Если же выбирать из полевых игроков, то на первое место я бы поставил Забарного. Он отыграл великолепно две игры. Да, у него были небольшие позиционные ошибки в Париже, но он сколько мог, столько и тянул игру команды в обороне. Илья сыграл на багаже, как опытный исполнитель.
Второе место я отдал двум футболистам – Цыганкову и Матвиенко. А третье место оставлю за Калюжным. Его как бы не было видно, не он все подчищал, подбирал. И как раз его отбор и передача привела ко второму забитому мячу.
