Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»

Вчера, 16 ноября сборная Украины в решающем для себя матче отборочного турнира ЧМ-2026 обыграла команду Исландии со счетом 2:0. Эта виктория помогла «сине-желтым» пробиться в плей-офф, который состоится в марте следующего года.

О перипетиях же прошедшего противостояния с исландцами в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал известный отечественный тренер Виталий Кварцяный.

– Виталий Владимирович, какие, если честно, у вас были ожидания перед игрой с Исландией?

– Я верил в победу сборной Украины, не зря ведь я со своими коллегами приехал в Варшаву (улыбается).

– По самоотдаче это был лучший матч «сине-желтых» в отборочном турнире?

– Без сомнения. Причем, это касается всех футболистов.

– Если бы была такая самоотдача, в каждом поединке, не пришлось бы так нервничать на финише турнира?

– Не всегда так складывается, как хочется болельщикам. Футболистам нельзя заглянуть в душу, у каждого человека своя психология. Я не сказал бы, что наша команда в других матчах не отдавалась. Соперники ведь тоже готовится к матчам и иногда это у них получается лучше. Матч в Азербайджане? У них сменился наставник и пусть даже на короткий период времени, но это дает команде эмоциональный всплеск. Что, как раз и пришлось на поединок против украинцев. А мы не чемпионы мира, чтобы обыгрывать такую команду на одной ноге.

– Какие выводы вы для себя сделали после первого тайма? Мяч в рамку исландцев никак не шел.

– До перерыва действия сборной Украины я бы назвал осторожными, постепенно навязывая свое преимущество сопернику. Можно вспомнить опасные удары от Зубкова и Цыганкова. Пытался активничать Малиновский, но ему было сложно, поскольку у него на хвосте постоянно был игрок исландцев. Видимо, соперники больше всего боялись полузащитника «Дженоа».

Впрочем, Исландия не такая уж и сильная команда. Дома они выгрызали больше мячей. А сейчас с самого начала было видно, что исландцы согласны на ничью. За такое наказывают. У них не было импровизационных футболистов, качественного нападающего. Единственное их достоинство – неплохая игра в обороне. Матч в Варшаве показал, что наша сборная была более разнообразной. Индивидуальный класс наших игроков был выше. И когда нужно было дожать оппонента, мы это сделали.

– Наставник исландцев в старте выставил девять футболистов, которые играли против Азербайджана. На ваш взгляд, это была его ошибка?

– Не думаю. Просто в Баку они играли на победу, а сейчас, в большей степени на ничью. Только, когда соперник пропустил на 83-й минуте, он показал, что хочет забить гол. Но поезд уже ушел.

– Команды сыграли 80 минут, а на табло горели нули. Вы верили, что все может измениться?

– Да. Я говорил своим коллегам на трибунах, пусть они это подтвердят, что Украина забьет нужный мяч. Где-то с середины второго тайма противник сел в свою штрафную, они были измотанными, поэтому гол был делом времени. Хорошо пробивал Цыганков, Конопля насыпал мячи в штрафную, Яремчук дважды опасно бил. Ничейный результат был бы несправедлив. «Сине-желтые» были больше заряжены на победу, чем соперник на ничью. Также стоит отметить и удачные замены от Сергея Реброва.

– После каждого матча определяется «Лев матча». Хотел бы вас попросит назвать трех таких футболистов?

– Трубин сыграл без претензий. Уверенно, надежно и мастерски. Он идет вне конкуренции. Если же выбирать из полевых игроков, то на первое место я бы поставил Забарного. Он отыграл великолепно две игры. Да, у него были небольшие позиционные ошибки в Париже, но он сколько мог, столько и тянул игру команды в обороне. Илья сыграл на багаже, как опытный исполнитель. Второе место я отдал двум футболистам – Цыганкову и Матвиенко. А третье место оставлю за Калюжным. Его как бы не было видно, не все подчищал, подбирал. И как раз его отбор и передача привела ко второму забитому мячу.

– Какой главный критерий победы сборной Украины в прошедшем матче?

– Мотивация. Каждый игрок нашел в себе дополнительные резервы. Не думаю, что условно, финансы стояли на первом месте. Футболисты – не бедные люди. И не стоит забывать о стратегии. Сергей Ребров поступил мудро, отдав в жертву поединок против Франции, тем самым, сохранив ключевых исполнителей на решающую битву. Не исключаю и встречи с командой руководства УАФ, где говорилось, прежде всего, о чести. Футбол дает больше, чем политика, поэтому имя сборной, ее успехи характеризуют страну.

– Сейчас такая эйфория, что мы уже вышли на чемпионат мира, но впереди то еще, надеюсь, два решающих матча в плей-офф.

– Шансы большие, то они нужно дождаться жеребьевки, которая состоится 20 декабря и уже от этого отталкиваться. Впрочем, у нас уже есть удачный опыт таких противостояний, когда мы обыграли Боснию и ту же Исландию. Поэтому я с оптимизмом ожидаю весенние матчи «сине-желтых» за право попадания на Мундиаль, который состоится в том числе и в США. Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике.