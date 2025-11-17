Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2025, 08:13 | Обновлено 17 ноября 2025, 08:48
3134
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»

Авторитетный отечественный тренер считает, что сборная Украины не оставила шансов Исландии

17 ноября 2025, 08:13 | Обновлено 17 ноября 2025, 08:48
3134
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
УАФ. Украина – Исландия

Вчера, 16 ноября сборная Украины в решающем для себя матче отборочного турнира ЧМ-2026 обыграла команду Исландии со счетом 2:0. Эта виктория помогла «сине-желтым» пробиться в плей-офф, который состоится в марте следующего года.

О перипетиях же прошедшего противостояния с исландцами в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал известный отечественный тренер Виталий Кварцяный.

– Виталий Владимирович, какие, если честно, у вас были ожидания перед игрой с Исландией?
– Я верил в победу сборной Украины, не зря ведь я со своими коллегами приехал в Варшаву (улыбается).

– По самоотдаче это был лучший матч «сине-желтых» в отборочном турнире?
– Без сомнения. Причем, это касается всех футболистов.

– Если бы была такая самоотдача, в каждом поединке, не пришлось бы так нервничать на финише турнира?
– Не всегда так складывается, как хочется болельщикам. Футболистам нельзя заглянуть в душу, у каждого человека своя психология. Я не сказал бы, что наша команда в других матчах не отдавалась. Соперники ведь тоже готовится к матчам и иногда это у них получается лучше. Матч в Азербайджане? У них сменился наставник и пусть даже на короткий период времени, но это дает команде эмоциональный всплеск. Что, как раз и пришлось на поединок против украинцев. А мы не чемпионы мира, чтобы обыгрывать такую команду на одной ноге.

– Какие выводы вы для себя сделали после первого тайма? Мяч в рамку исландцев никак не шел.
– До перерыва действия сборной Украины я бы назвал осторожными, постепенно навязывая свое преимущество сопернику. Можно вспомнить опасные удары от Зубкова и Цыганкова. Пытался активничать Малиновский, но ему было сложно, поскольку у него на хвосте постоянно был игрок исландцев. Видимо, соперники больше всего боялись полузащитника «Дженоа».

Впрочем, Исландия не такая уж и сильная команда. Дома они выгрызали больше мячей. А сейчас с самого начала было видно, что исландцы согласны на ничью. За такое наказывают. У них не было импровизационных футболистов, качественного нападающего. Единственное их достоинство – неплохая игра в обороне. Матч в Варшаве показал, что наша сборная была более разнообразной. Индивидуальный класс наших игроков был выше. И когда нужно было дожать оппонента, мы это сделали.

– Наставник исландцев в старте выставил девять футболистов, которые играли против Азербайджана. На ваш взгляд, это была его ошибка?
– Не думаю. Просто в Баку они играли на победу, а сейчас, в большей степени на ничью. Только, когда соперник пропустил на 83-й минуте, он показал, что хочет забить гол. Но поезд уже ушел.

– Команды сыграли 80 минут, а на табло горели нули. Вы верили, что все может измениться?
– Да. Я говорил своим коллегам на трибунах, пусть они это подтвердят, что Украина забьет нужный мяч. Где-то с середины второго тайма противник сел в свою штрафную, они были измотанными, поэтому гол был делом времени. Хорошо пробивал Цыганков, Конопля насыпал мячи в штрафную, Яремчук дважды опасно бил. Ничейный результат был бы несправедлив. «Сине-желтые» были больше заряжены на победу, чем соперник на ничью. Также стоит отметить и удачные замены от Сергея Реброва.

– После каждого матча определяется «Лев матча». Хотел бы вас попросит назвать трех таких футболистов?
– Трубин сыграл без претензий. Уверенно, надежно и мастерски. Он идет вне конкуренции. Если же выбирать из полевых игроков, то на первое место я бы поставил Забарного. Он отыграл великолепно две игры. Да, у него были небольшие позиционные ошибки в Париже, но он сколько мог, столько и тянул игру команды в обороне. Илья сыграл на багаже, как опытный исполнитель. Второе место я отдал двум футболистам – Цыганкову и Матвиенко. А третье место оставлю за Калюжным. Его как бы не было видно, не все подчищал, подбирал. И как раз его отбор и передача привела ко второму забитому мячу.

– Какой главный критерий победы сборной Украины в прошедшем матче?
– Мотивация. Каждый игрок нашел в себе дополнительные резервы. Не думаю, что условно, финансы стояли на первом месте. Футболисты – не бедные люди. И не стоит забывать о стратегии. Сергей Ребров поступил мудро, отдав в жертву поединок против Франции, тем самым, сохранив ключевых исполнителей на решающую битву. Не исключаю и встречи с командой руководства УАФ, где говорилось, прежде всего, о чести. Футбол дает больше, чем политика, поэтому имя сборной, ее успехи характеризуют страну.

– Сейчас такая эйфория, что мы уже вышли на чемпионат мира, но впереди то еще, надеюсь, два решающих матча в плей-офф.
– Шансы большие, то они нужно дождаться жеребьевки, которая состоится 20 декабря и уже от этого отталкиваться. Впрочем, у нас уже есть удачный опыт таких противостояний, когда мы обыграли Боснию и ту же Исландию. Поэтому я с оптимизмом ожидаю весенние матчи «сине-желтых» за право попадания на Мундиаль, который состоится в том числе и в США. Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике.

По теме:
Дубли Кейна и Холланда. Сколько теперь у них в истории квалификаций к ЧМ?
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В Исландии назвали футболиста, который стал главным героем сборной Украины
Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Илья Забарный Николай Матвиенко Виктор Цыганков Иван Калюжный Сергей Ребров статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
Футбол | 16 ноября 2025, 11:05 0
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины

Не стало Андрея Полунина

Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Футбол | 17 ноября 2025, 07:20 3
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»

Известный в прошлом тренер считает, что сборной не хватает качественных игроков

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 16.11.2025, 10:29
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 16.11.2025, 09:11
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Футбол | 17.11.2025, 07:40
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
15.11.2025, 13:01 6
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 54
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 8
Футбол
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
15.11.2025, 18:15 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем