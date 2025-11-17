Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Исландия помогла Украине победить». Маркевич – о решающем матче
Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2025, 07:13 | Обновлено 17 ноября 2025, 08:39
Бывший тренер «сине-желтых» раскрыл секрет победы команды Сергея Реброва в поединке отбора ЧМ

УАФ. Украина – Исландия

Переиграв команду Исландии (2:0) сборная Украины выполнила минимальную для себя задачу в отборочном турнире ЧМ-2026, пробившись в плей-офф. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный отечественный тренер Мирон Маркевич назвал главную причину успеха команды Сергея Реброва.

– Соперник очень рано начал играть на удержание счета, – сказал Мирон Богданович. – Было видно, что рано или поздно оборона исландцев даст сбой. Можно сказать, что они в какой-то мере помогли украинцам. К тому же, хорошими получились и замены от наставника.

Сборная Украины выглядела свежее. У нас в старте вышло восемь новых футболистов. Это была стратегическая победа Сергея Реброва над своим визави. Дело в том, что исландцы не могли жертвовать матчем с Азербайджаном. Им нужна была только победа, поэтому они бросили все лучшие силы на два матча, и это их погубило.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Сергей Демьянчук Источник: Meta.ua
