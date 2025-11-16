Реал получил предложение по Лунину от топ-клуба. Перес в шоке от суммы

«Милан» серьезно рассматривает возможность подписания Андрея Лунина, который продолжает оставаться дублером в «Реале».

Итальянский клуб рискует потерять своего основного голкипера Меньяна, контракт которого истекает в 2026 году. Уже с 1 января француз может вести переговоры с другими командами, поэтому в Милане рассматривают альтернативы – и Лунин входит в список главных кандидатов.

Проблемой может стать контракт Лунина с «Реалом», действующий до 2030 года. «Милан» планирует ограничиться суммой 8–10 млн евро, тогда как в Мадриде понимают потенциал украинца и не спешат отпускать его. При этом руководство «Реала» удивлено, что украинца оценили в такую сумму – в Мадриде считают, что вратарь стоит больше.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва