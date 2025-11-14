Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз и анонс на матч ATP Finals

14 ноября, свою встречу третьего тура на Итоговом турнире в Турине проведут Александр Зверев (АТР 3) – Феликс Оже-Альяссим (АТР 8).

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Александр Зверев

Немецкий теннисист самый титулованный сейчас в Турине, если говорить о выигранных титулах на итоговых турнирах. Зверев начал этот турнир с победы над американцем Беном Шелтоном – 6:3, 7:6. Во втором матче было поражение от неудобного и сильного Синнера – 4:6, 3:6.

Пока теннисист идет вторым в своей группе, но все зависит от результата предстоящего матча. Зверева можно считать скрытым фаворитом этого турнира, ведь для этого у него есть необходимый опыт и мастерство. Ничего существенного в текущем сезоне спортсмен не выигрывал, а мейджоры до сих пор цель, которая не покорилась, а ведь теннисисту 28 лет.

Феликс Оже-Альяссим

Канадец может гордиться своим попаданием на Итоговый турнир, хоть ему и сложно составить конкуренцию сильнейшим игрокам. В первом матче Оже-Альяссим уступил Яннику Синнеру – 5:7, 1:6. Перед вторым матчем были вопросы на счет того, в какой форме находится спортсмен, ведь он брал медицинский тайм-аут в первой встрече.

Настоящим испытание стал второй матч против американца Бена Шелтона, где удалось одержать волевую победу в трех сетах – 4:6, 7:6, 7:5. Теперь придется сыграть против сильного и опытного Зверева, которого реально одолеть, но точно будет сложно. В свое время Оже-Альяссим был восходящей звездой, сейчас ему уже 25 лет, а больших титулов он до сих пор не выигрывал.

Личные встречи

Теннисисты играли между собой девять раз, Зверев ведет со счетом 6:3. Последний матч состоялся в этом году на US Open, в той встрече третьего круга победу одержал Оже-Альяссим.

Прогноз

На корт выйдут сильные и мотивированные игроки, здесь все просто, победа выводит в полуфинал, независимо от результата другого матча группы. Зверев котируется небольшим фаворитом, с чем я согласен, хотя ожидаю интересной борьбы теннисистов высокого уровня. Предлагаю сделать ставку на победу немца с форой -1,5 гейма за 1,75.