Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Молодежная сборная Украины начала ноябрьский сбор
Молодежные турниры
11 ноября 2025, 19:43 | Обновлено 11 ноября 2025, 20:17
117
0

ФОТО. Молодежная сборная Украины начала ноябрьский сбор

Команда проведет матчи с Турцией и Албанией

11 ноября 2025, 19:43 | Обновлено 11 ноября 2025, 20:17
117
0
ФОТО. Молодежная сборная Украины начала ноябрьский сбор
УАФ

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 начала ноябрьский сбор, во время которого проведет 2 поединка.

14 ноября в Стамбуле сине-желтые сыграют с Турцией в рамках отбора Евро-2027 U-21, а 17 ноября в городе Эльбасан состоится товарищеский поединок с Албанией.

Ранее в составе молодежной сборной Украины U-21 произошли два изменения по сравнению с предыдущей заявкой. Вместо защитника «Динамо» Тараса Михавка, который получил вызов в национальную сборную Украины, и травмированного полузащитника «Зари» Романа Саленко вызваны центрбек «Понферрадини» Владислав Кисиль и хавбек «Шахтера» Антон Глущенко.

ФОТО. Молодежная сборная Украины начала ноябрьский сбор

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Мельгоса внес два изменения в заявку молодежной сборной Украины
0 минут за сезон. В молодежную сборную Украины вызвали игрока без практики
Кварцяный назвал нападающего, которого недооценили в Шахтере и Динамо
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Албании по футболу U-21 сборная Турции по футболу U-21 Албания - Украина Турция - Украина фото
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11 ноября 2025, 12:52 9
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией

Артем Довбик не поможет команде в ноябре

Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Футбол | 11 ноября 2025, 19:26 14
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой

Клуб оценивает игроков в первой части сезона

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11.11.2025, 07:55
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Бокс | 11.11.2025, 06:50
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Забарный разозлил игроков Лиона. Экс-арбитр ФИФА объяснил, что случилось
Футбол | 11.11.2025, 19:41
Забарный разозлил игроков Лиона. Экс-арбитр ФИФА объяснил, что случилось
Забарный разозлил игроков Лиона. Экс-арбитр ФИФА объяснил, что случилось
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 33
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 3
Бокс
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
11.11.2025, 08:15 14
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 1
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем