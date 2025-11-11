ФОТО. Молодежная сборная Украины начала ноябрьский сбор
Команда проведет матчи с Турцией и Албанией
Молодежная сборная Украины по футболу U-21 начала ноябрьский сбор, во время которого проведет 2 поединка.
14 ноября в Стамбуле сине-желтые сыграют с Турцией в рамках отбора Евро-2027 U-21, а 17 ноября в городе Эльбасан состоится товарищеский поединок с Албанией.
Ранее в составе молодежной сборной Украины U-21 произошли два изменения по сравнению с предыдущей заявкой. Вместо защитника «Динамо» Тараса Михавка, который получил вызов в национальную сборную Украины, и травмированного полузащитника «Зари» Романа Саленко вызваны центрбек «Понферрадини» Владислав Кисиль и хавбек «Шахтера» Антон Глущенко.
