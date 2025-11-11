Защитник, который феерит в Европе, надеется на вызов в сборную Украины

Защитник румынского клуба «Университатя» Крайова Александр Романчук признался, что мечтает попасть в состав сборной Украины:

«Сейчас я нахожусь в Крайове и сфокусирован на работе в команде, чтобы добиться высоких результатов и заслужить вызов в сборную», – рассказал 25-летний футболист.

Романчук перебрался в чемпионат Румынии во время летнего трансферного окна – игрок покинул криворожский «Кривбасс» за 750 тысяч евро и подписал контракт до июня 2028 года.

Украинец быстро завоевал место в стартовом составе и стал одним из ключевых игроков «Университати». В нынешнем сезоне Романчук провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Александр неоднократно попадал в символические сборные – например, в третьем туре Лиги конференций футболист забил победный гол в ворота австрийского «Рапида» (1:0).