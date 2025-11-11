Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола установил интересный рекорд среди тренеров, начиная с 1980 года
11 ноября 2025, 12:05
Гвардиола установил интересный рекорд среди тренеров, начиная с 1980 года

Команды испанского тренера набирали наибольшее среднее количество очков за матч

Гвардиола установил интересный рекорд среди тренеров, начиная с 1980 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола установил тренерский рекорд (с 1980 года) по наибольшему среднему количеству набранных очков за матч в первых 1000 матчах тренерской карьеры.

В активе команд испанского специалиста 2,32 очка за игру.

Гвардиола опередил таких известных тренеров, как Жозе Моуринью (2,11), Карло Анчелотти (2,02), Алекса Фергюсона (1,94), Мирчу Луческу (1,93) и других.

Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в первых 1000 матчах тренерской карьеры (с 1980 года)

  • 2,32 – Пеп Гвардиола (Испания), 2008-2025
  • 2,11 – Жозе Моуринью (Португалия), 2000-2021
  • 2,02 – Карло Анчелотти (Италия), 1995-2018
  • 1,94 – Алекс Фергюсон (Шотландия), 1980-2003
  • 1,93 – Мирча Луческу (Румыния), 1981-2015
  • 1,93 – Кристиан Гросс (Швейцария), 1993-2021
  • 1,86 – Юрген Клопп (Германия), 2001-2023
  • 1,86 – Оттмар Хитцвельд (Германия), 1984-2013
  • 1,86 – Джованни Трапаттони (Италия), 1980-2005
  • 1,81 – Унаи Эмери (Испания), 2005-2025
По теме:
Гвардиола стал первым тренером, который одержал 700+ побед за 1000 матчей
Гвардиола провел 1000 матчей в статусе тренера. Статистика коуча Ман Сити
ГВАРДИОЛА – про 1000 матчей: «Горжусь отпраздновать победой над Ливерпулем»
Пеп Гвардиола статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
