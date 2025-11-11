Гвардиола установил интересный рекорд среди тренеров, начиная с 1980 года

Пеп Гвардиола установил тренерский рекорд (с 1980 года) по наибольшему среднему количеству набранных очков за матч в первых 1000 матчах тренерской карьеры.

В активе команд испанского специалиста 2,32 очка за игру.

Гвардиола опередил таких известных тренеров, как Жозе Моуринью (2,11), Карло Анчелотти (2,02), Алекса Фергюсона (1,94), Мирчу Луческу (1,93) и других.

Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков за матч в первых 1000 матчах тренерской карьеры (с 1980 года)