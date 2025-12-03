Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХОЛАНД: «Я хотел забить 100 голов в АПЛ. Но не ожидал, что так быстро»
Англия
03 декабря 2025, 15:51 | Обновлено 03 декабря 2025, 15:54
345
0

ХОЛАНД: «Я хотел забить 100 голов в АПЛ. Но не ожидал, что так быстро»

Норвежский хавбек Ман Сити достиг этого показателя за рекордные 111 матчей

03 декабря 2025, 15:51 | Обновлено 03 декабря 2025, 15:54
345
0
ХОЛАНД: «Я хотел забить 100 голов в АПЛ. Но не ожидал, что так быстро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден и Эрлинг Холанд

Норвежский форвард Ман Сити Эрлинг Холанд доволен тем, что вошел в Клуб 100 голов Премьер-лиги, забив гол в хаотичном матче с «Фулхэмом» (5:4).

Холанд открыл счет на 17-й минуте уверенным ударом в штрафной площади, оформив свой 100-й гол в Премьер-лиге и достигнув этого показателя за рекордные 111 матчей.

Умное завершение от Тиджани Рейндерса, дополненное шикарным ударом Фила Фодена, обеспечили Ман Сити контроль над игрой, однако Эмиль Смит-Роу сократил отставание для хозяев перед перерывом.

После перерыва Фоден еще больше увеличил преимущество горожан, а автогол Сандера Берге сделал счет 5:1. Однако дубль Самуэля Чуквуезе и гол Алекса Ивоби превратили концовку в напряженную (4:5).

Ман Сити удержал победу в этот знаковый вечер для Эрлинга Холанда. Норвежец после игры дал свой комментарий.

Эрлинг Холанд: «Конечно, это многое значит. Прежде всего, забить 100 голов в Премьер-лиге за Сити — это то, что я, конечно, хотел сделать, когда пришел сюда.

Но сделать это так быстро я не ожидал. Теперь, когда это произошло, я чрезвычайно горжусь. Это большая вещь. Думаю, после завершения карьеры, когда я оглянусь назад, этот матч станет огромным моментом и игрой, которую я буду помнить всю свою жизнь».

Холанд также рассказал о позитивном влиянии замен, сделанных Сити, и подчеркнул важность того, чтобы команда сосредотачивалась на своих собственных матчах, а не смотрела на результаты соперников.

По теме:
Лидс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ГВАРДИОЛА: «100 мячей в АПЛ – это сумасшедшее достижение Холанда»
Фулхэм Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фулхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Бокс | 02 декабря 2025, 20:19 2
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой

Жанибек Алимханулы может не выйти в ринг против Эрисланди Лары

Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02 декабря 2025, 17:59 16
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ

Украинские биатлонистки в зачетную зону индивидуальной гонки не попали

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Унион Берлин – Бавария. Прогноз и анонс на матч Кубка Германиии
Футбол | 03.12.2025, 15:24
Унион Берлин – Бавария. Прогноз и анонс на матч Кубка Германиии
Унион Берлин – Бавария. Прогноз и анонс на матч Кубка Германиии
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Футбол | 03.12.2025, 11:11
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 18
Футбол
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
01.12.2025, 21:13
Бокс
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 7
Футбол
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 4
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
01.12.2025, 17:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем