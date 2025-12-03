ХОЛАНД: «Я хотел забить 100 голов в АПЛ. Но не ожидал, что так быстро»

Норвежский форвард Ман Сити Эрлинг Холанд доволен тем, что вошел в Клуб 100 голов Премьер-лиги, забив гол в хаотичном матче с «Фулхэмом» (5:4).

Холанд открыл счет на 17-й минуте уверенным ударом в штрафной площади, оформив свой 100-й гол в Премьер-лиге и достигнув этого показателя за рекордные 111 матчей.

Умное завершение от Тиджани Рейндерса, дополненное шикарным ударом Фила Фодена, обеспечили Ман Сити контроль над игрой, однако Эмиль Смит-Роу сократил отставание для хозяев перед перерывом.

После перерыва Фоден еще больше увеличил преимущество горожан, а автогол Сандера Берге сделал счет 5:1. Однако дубль Самуэля Чуквуезе и гол Алекса Ивоби превратили концовку в напряженную (4:5).

Ман Сити удержал победу в этот знаковый вечер для Эрлинга Холанда. Норвежец после игры дал свой комментарий.

Эрлинг Холанд: «Конечно, это многое значит. Прежде всего, забить 100 голов в Премьер-лиге за Сити — это то, что я, конечно, хотел сделать, когда пришел сюда.

Но сделать это так быстро я не ожидал. Теперь, когда это произошло, я чрезвычайно горжусь. Это большая вещь. Думаю, после завершения карьеры, когда я оглянусь назад, этот матч станет огромным моментом и игрой, которую я буду помнить всю свою жизнь».

Холанд также рассказал о позитивном влиянии замен, сделанных Сити, и подчеркнул важность того, чтобы команда сосредотачивалась на своих собственных матчах, а не смотрела на результаты соперников.