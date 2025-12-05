Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси определил лучшего тренера в мировом футболе
Major League Soccer
05 декабря 2025, 01:05 |
Месси определил лучшего тренера в мировом футболе

Аргентинец признался, кого считает лучшим

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о сотрудничестве с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

«Пеп действительно уникален. Есть множество отличных тренеров, однако у него есть особая черта – для меня он лучший.

У него много общего со Скалони: манера видеть игру, готовиться к матчам, общаться с командой... Для меня он номер один. Нам всем повезло оказаться вместе в «Барселоне» – ему, мне и всей команде. У него были все необходимые качества, чтобы достигнуть того, к чему он стремился.

Позже он перешел в другой клуб и продолжил добиваться побед. Дело даже не только в трофеях, а в том, как играют его команды. Он сделал это в «Баварии», сделал это и в «Сити». Хотя ему и не удалось выиграть Лигу чемпионов с «Баварией», он изменил привычный для Германии стиль. В Англии он поступил так же... Он влияет не только на команду – он меняет саму философию игры в лиге.

С самого начала между нами сложились отличные отношения. Мы с Пепом были очень близки, много разговаривали, и я многому у него научился. Я расширил свой арсенал, добавив в игру новые элементы. Он многому меня научил – как перемещаться, как чувствовать пространство на поле.

Именно он поставил меня на позицию ложной «девятки»; в молодежных командах «Барселоны» я играл под нападающим – это была моя привычная роль. Когда я дебютировал у Райкарда, а позже у Пепа, меня использовали как вингера, хотя раньше я почти не играл на фланге. Но со временем я продолжил развиваться и расти как футболист», – отметил Месси.

По теме:
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»
Лионель Месси Интер Майами Пеп Гвардиола Барселона
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
