Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор готов потратить 4-5 миллионов евро на трансфер игрока Динамо
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 11:33 | Обновлено 11 ноября 2025, 12:42
1954
2

Трабзонспор готов потратить 4-5 миллионов евро на трансфер игрока Динамо

Тарас Михавко очень заинтересовал «бордово-синих»

11 ноября 2025, 11:33 | Обновлено 11 ноября 2025, 12:42
1954
2 Comments
Трабзонспор готов потратить 4-5 миллионов евро на трансфер игрока Динамо
facebook.com/fcdynamoua

Турецкий «Трабзонспор» в январе планирует осуществить трансфер 20-летнего центрбека «Динамо» Тараса Михавко.

Руководство «бордово-синих» считает украинца очень интересным кандидатом на усиление команды, учитывая его молодой возраст и потенциальную возможность перепродажи в будущем.

В «Трабзонспоре» хотели бы, чтобы Михавко стал партнером своего соотечественника Арсения Батагова по центру обороны в первой команде.

Ожидается, что участие в сделке по подписанию Михавко примет лично президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган, который готов выделить на сделку 4-5 миллионов евро, хотя оценочная стоимость украинца на Transfermarkt составляет 6 миллионов.

Контракт Михавко с «Динамо» рассчитан до конца февраля 2028 года. В текущем сезоне центрбек сыграл 20 поединков, отличившись 3 забитыми мячами.

По теме:
Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»
«Это было нам на руку». Тренер ЛНЗ высказался о травме Ярмоленко
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Тарас Михавко Трабзонспор Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Футбол | 10 ноября 2025, 20:25 7
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном

Георгий Судаков готов помочь главной команде страны

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:15 12
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Футбол | 10.11.2025, 18:46
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Футбол | 11.11.2025, 04:45
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Месси снова совершил 60+ результативных действий за календарный год
Футбол | 11.11.2025, 10:41
Месси снова совершил 60+ результативных действий за календарный год
Месси снова совершил 60+ результативных действий за календарный год
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Не треба його продавати. Це хоч якась перспектива гравця основного складу у майбутньому. 
Віддайте їм Шапаренка краще, той вже награвся.
Ответить
0
avk2307
Це вже було три дні тому:
https://sport.ua/uk/news/813104-talant-dinamo-stav-tsillyu-dlya-vidomogo-kl
ubu-ye-suma-transferu
Ответить
0
Популярные новости
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 48
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 9
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
10.11.2025, 08:05
Авто/мото
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
09.11.2025, 09:38 1
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем