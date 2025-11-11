Трабзонспор готов потратить 4-5 миллионов евро на трансфер игрока Динамо

Турецкий «Трабзонспор» в январе планирует осуществить трансфер 20-летнего центрбека «Динамо» Тараса Михавко.

Руководство «бордово-синих» считает украинца очень интересным кандидатом на усиление команды, учитывая его молодой возраст и потенциальную возможность перепродажи в будущем.

В «Трабзонспоре» хотели бы, чтобы Михавко стал партнером своего соотечественника Арсения Батагова по центру обороны в первой команде.

Ожидается, что участие в сделке по подписанию Михавко примет лично президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган, который готов выделить на сделку 4-5 миллионов евро, хотя оценочная стоимость украинца на Transfermarkt составляет 6 миллионов.

Контракт Михавко с «Динамо» рассчитан до конца февраля 2028 года. В текущем сезоне центрбек сыграл 20 поединков, отличившись 3 забитыми мячами.