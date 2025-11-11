В Шахтере рассказали, как приобрести билеты на игру ЛК с Шемрок Роверс

Донецкий Шахтер призывает поддержать горняков в выездной еврокубковой игре в Ирландии.

27 ноября в Дублине (Ирландия) состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА Шемрок Роверс – Шахтер.

Поединок пройдет на стадионе Талла (Tallaght Stadium) и начнется в 20:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Приобрести билеты на эту игру можно на официальном сайте Шахтера. Стоимость билета – 990 гривен.

Все билеты именные. Будет проводиться проверка соответствия данных в билете и в действующем удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая при оформлении, совпадала с указанной в документе. После оплаты заказа на сайте электронные именные билеты в течение 5 рабочих дней будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке.

Наличие ID или паспорта на стадионе является обязательным. Все габаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в отеле, поскольку на стадион с чемоданами или рюкзаками вход запрещен. Повторный проход на стадион запрещен. Обмен или возврат билета невозможен.