Барселона нацелилась на одного из самых дорогих игроков АПЛ. Это топ-хавбек
Райан Гравенберх может покинуть Ливерпуль
Каталонская «Барселона» интересуется нидерландским полузащитником английского «Ливерпуля» Райаном Гравенберхом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «сине-гранатовые» готовы предложить за 23-летнего футболиста 50 миллионов евро уже в следующее летнее трансферное окно.
В сезоне 2025/26 Райан Гравенберх провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Гарри Кейном.
