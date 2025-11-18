Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона нацелилась на одного из самых дорогих игроков АПЛ. Это топ-хавбек
Испания
18 ноября 2025, 23:03
Райан Гравенберх может покинуть Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гравенберх

Каталонская «Барселона» интересуется нидерландским полузащитником английского «Ливерпуля» Райаном Гравенберхом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы предложить за 23-летнего футболиста 50 миллионов евро уже в следующее летнее трансферное окно.

В сезоне 2025/26 Райан Гравенберх провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Гарри Кейном.

Райан Гравенберх Барселона Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
