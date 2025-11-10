Игрок ЛНЗ: «Еврокубки? Будем к этому стремиться»

Вингер ЛНЗ Денис Кузык поделился эмоциями от победы над «Динамо» (1:0) в матче 12-го тура УПЛ.

– Возможно, игра немного особенная, но мы в каждой команде хотим выигрывать. У нас стоит задача – выигрывать каждый матч. Поэтому хорошо, что сегодня выиграли. Отдали, наверное, 1000% себя на поле, поэтому все довольны и с хорошим настроением идем на отдых.

– Можно ли играть в ЛНЗ и не отдавать себя на 1000%?

– Нет, наверное, потому что нужно постоянно отдавать себя на поле, чтобы были такие матчи, такие победы, нужно постоянно так играть.

– Какие основные факторы того, что вам удалось выиграть у «Динамо» на выезде?

– Скорее всего, мы были как одно целое, один за другого, была просто одна команда на поле, играли друг за друга. Наверное, это самое главное.

– Вы в течение недели проигрываете «Карпатам», которые ниже вас в турнирной таблице, потом выигрываете у «Динамо». Присутствует ли равенство в этом чемпионате?

– Да, вы же видите, какая сейчас турнирная таблица – все друг за другом. Поэтому будет очень интересный чемпионат. Будем смотреть, как будет дальше.

– С «Карпатами» вы играли больше первым номером, с «Динамо» – больше работали в обороне. В каком стиле команде комфортнее действовать?

– Наверное, больше такой у нас – выбегать в контратаки. Наверное, в таком стиле мы чувствуем себя лучше. Но и в таком стиле мы работаем над этим, чтобы улучшать себя. Не удается реализовать некоторые моменты – работаем над этим. Надеюсь, дальше все у нас будет получаться.

– Сегодня вы очень много выбегали в контратаки. Больше, чем вы думали, что это возможно? «Динамо» давало вам возможности для этого, или вы так рассчитывали, что у вас может быть много моментов?

– Мы поняли, что «Динамо» будет контролировать игру и что у них будут ошибки сзади, чтобы мы имели шансы выбегать в контратаки. Как вы видели, так и получилось, что были неплохие предпосылки для хороших атак. Хорошо, что удалось забить и удержать этот результат.

– Как команда восприняла этот результат? Как президент воспринял, как тренер? Какие были слова после матча? Потому что раньше это было большой сенсацией. Сейчас, когда наши гранды проигрывают – ну, бывает.

– Президент после «Карпат» зашел в раздевалку и подчеркнул, что ничего страшного, мы хорошо играли, то, что не выиграли – не повезло, нужно настраиваться на «Динамо» и выигрывать. Сегодня зашел, сказал: «Видите, я был прав». Всех поздравил с победой, все были очень счастливы. Невероятные эмоции сегодня.

– С «Шахтером» вы очень здорово выбегали. Можно ли сравнить тот матч 4:1 и этот 1:0? Они были разные или похожие?

– Скорее всего, похожие. Так же «Шахтер» контролировал игру, мы тоже выбегали в контратаки и забивали – только с «Шахтером» больше получилось забить. Сегодня тоже были предпосылки, чтобы забить больше, но просто не реализовали некоторые выходы.

– ЛНЗ высоко в таблице. Это ваше место, как вы ощущаете?

– Если мы находимся на таком месте – то мы этого заслуживаем. Считаю, что так.

– Есть ли какая-то задача на сезон?

– Ну, прямо чтобы еврокубки – нам не говорили. Выходить, выигрывать каждый матч и быть как можно выше в таблице.

– А между собой?

– Понятно, что каждый хочет попасть в еврокубки. Будем к этому стремиться, а там уже как получится.