Довбик вызвал беспокойство у Гасперини. Артем был вынужден покинуть поле
Футболист получил травму четырехглавой мышцы бедра
Украинский нападающий Артем Довбик получил повреждение в матче Серии А между «Ромой» и «Удинезе». Нападающий начал игру в стартовом составе, однако в конце первого тайма травма заставила его покинуть поле до завершения встречи.
По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, украинский нападающий получил травму четырехглавой мышцы бедра, что вызвало беспокойство у Джан Пьеро Гасперини и его тренерского штаба.
В скором времени будет проведен полный медицинский осмотр Довбика, чтобы определить степень травмы и его участие в матчах сборной Украины.
Напомним, что Довбик вошел в расширенный список Сергея Реброва на ноябрьские матчи сборной Украины. Наша команда сыграет 13 ноября с Францией, а 16-го – с Исландией в отборе на ЧМ-2026.
