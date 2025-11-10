Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик вызвал беспокойство у Гасперини. Артем был вынужден покинуть поле
Италия
10 ноября 2025, 00:14 |
612
0

Довбик вызвал беспокойство у Гасперини. Артем был вынужден покинуть поле

Футболист получил травму четырехглавой мышцы бедра

10 ноября 2025, 00:14 |
612
0
Довбик вызвал беспокойство у Гасперини. Артем был вынужден покинуть поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик получил повреждение в матче Серии А между «Ромой» и «Удинезе». Нападающий начал игру в стартовом составе, однако в конце первого тайма травма заставила его покинуть поле до завершения встречи.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, украинский нападающий получил травму четырехглавой мышцы бедра, что вызвало беспокойство у Джан Пьеро Гасперини и его тренерского штаба.

В скором времени будет проведен полный медицинский осмотр Довбика, чтобы определить степень травмы и его участие в матчах сборной Украины.

Напомним, что Довбик вошел в расширенный список Сергея Реброва на ноябрьские матчи сборной Украины. Наша команда сыграет 13 ноября с Францией, а 16-го – с Исландией в отборе на ЧМ-2026.

По теме:
Интер – Лацио – 2:0. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
ФОТО. Как жена Судакова отреагировала на гол мужа за Бенфику
Джанлука Ди Марцио Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Удинезе Серия A травма чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу Артем Довбик Рома - Удинезе
Дмитрий Олийченко Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?
Футбол | 10 ноября 2025, 01:02 0
Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?
Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?

У каталонского клуба впредь финансовые проблемы

Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Футбол | 09 ноября 2025, 02:44 7
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс

Лионель Месси впечатлил своим классом, отвечая на каверзный вопрос

Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09.11.2025, 18:51
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 09.11.2025, 21:47
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 198
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем