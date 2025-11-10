Довбик вызвал беспокойство у Гасперини. Артем был вынужден покинуть поле

Украинский нападающий Артем Довбик получил повреждение в матче Серии А между «Ромой» и «Удинезе». Нападающий начал игру в стартовом составе, однако в конце первого тайма травма заставила его покинуть поле до завершения встречи.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, украинский нападающий получил травму четырехглавой мышцы бедра, что вызвало беспокойство у Джан Пьеро Гасперини и его тренерского штаба.

В скором времени будет проведен полный медицинский осмотр Довбика, чтобы определить степень травмы и его участие в матчах сборной Украины.

Напомним, что Довбик вошел в расширенный список Сергея Реброва на ноябрьские матчи сборной Украины. Наша команда сыграет 13 ноября с Францией, а 16-го – с Исландией в отборе на ЧМ-2026.