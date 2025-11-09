Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Италия
09 ноября 2025, 19:52 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:41
Артем Довбик получил повреждение в матче «Ромы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик получил травму во время поединка «Ромы» с «Удинезе» в чемпионате Италии.

Форвард вышел в стартовом составе, однако в конце первого тайма получил повреждение и был вынужден досрочно покинуть поле.

В текущем сезоне Серии А Довбик провел девять матчей, отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Довбик вошел в расширенный список Сергея Реброва на ноябрьские матчи сборной Украины. Наша команда сыграет 13 ноября с Францией, а 16-го – с Исландией в отборе на ЧМ-2026.

По теме:
Травма Довбика. Рома без украинца забила два мяча и выиграла матч Серии А
ДЕ РОСИ: «Малиновский – самый качественный игрок в нашей команде»
Ребров довызвал в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-2026
Дмитрий Олийченко
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
VIPsector1
От трясця! Тільки зібрались виграти у французів… Горе та і годі! Тепер Реброву нічого і видумувати не потрібно на післяматчевій прес-конференції. « А що ви хотіли?! Самі все знаєте. Наш головний пічічі зламався!» … Заносьте наступне бревно!
Ответить
+5
Alex
Этот игрок даже в ЧУ не потянет ни в одном клубе
Ответить
+1
adidas777
Це вже задовбало, чесно кажучи... Кожен раз така херня у збірній Реброва.
Ответить
+1
Обсервер Влад
Як не срачка то пердячка
Ответить
+1
odiniznashih
Будковский в хорошей форме и забивает разнообразные голы.
По крайней мере лучше Яремчуков всяких.
Ответить
0
Arera
Будковского вызвать! Срочно!
Ответить
0
Victor673256ua
Якось вже навіть не смішно
Ответить
0
8number
Воно може й краще. Артем хай лікується та ознайомлюється з районами Харкова на гугл мапсах 
Ответить
-1
batistuta
Та він і не потрібний... пущай лікується та худне...
Ответить
-1
antt
Думаю, що це таке, що гугл лів скор показує заміну Довбика на 44-ій хвилині. Ну це вже взагалі дивно. Перед матчами збірної. Ще й вже у четвер а не у пятницю як раніше перший матч.
Ответить
-1
odiniznashih
Ну, пока не ясно какая там травма, но заменили на 40 мин
Ответить
-1
