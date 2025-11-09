Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате

Украинский нападающий Артем Довбик получил травму во время поединка «Ромы» с «Удинезе» в чемпионате Италии.

Форвард вышел в стартовом составе, однако в конце первого тайма получил повреждение и был вынужден досрочно покинуть поле.

В текущем сезоне Серии А Довбик провел девять матчей, отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Довбик вошел в расширенный список Сергея Реброва на ноябрьские матчи сборной Украины. Наша команда сыграет 13 ноября с Францией, а 16-го – с Исландией в отборе на ЧМ-2026.