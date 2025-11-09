Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Александр Зверев – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

9 ноября в Турине (Италия) стартовал Итоговый турнир АТР 2025.

В 21:45 матч первого тура в группе Бьорна Борга начали Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Бен Шелтон (США, ATP 6).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятая встреча соперников. Счет 4:0 в пользу Зверева.

В одном квартете Бен и Александр выступают вместе с Феликсом Оже-Альяссимом и Янником Синнером.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Старт ATP Finals. Видеообзор матча
Александр Зверев – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на ATP Finals 2025
Алькарас стартовал на Итоговом турнире АТР с победы, одолев де Минаура
