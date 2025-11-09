Александр Зверев – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 ноября в Турине (Италия) стартовал Итоговый турнир АТР 2025.

В 21:45 матч первого тура в группе Бьорна Борга начали Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Бен Шелтон (США, ATP 6).

Это будет пятая встреча соперников. Счет 4:0 в пользу Зверева.

В одном квартете Бен и Александр выступают вместе с Феликсом Оже-Альяссимом и Янником Синнером.

