Александр Зверев – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
9 ноября в Турине (Италия) стартовал Итоговый турнир АТР 2025.
В 21:45 матч первого тура в группе Бьорна Борга начали Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Бен Шелтон (США, ATP 6).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет пятая встреча соперников. Счет 4:0 в пользу Зверева.
В одном квартете Бен и Александр выступают вместе с Феликсом Оже-Альяссимом и Янником Синнером.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэнни Пакьяо рассказал, что ведутся активные переговоры о бое с украинцем
Киевляне проиграли домашний матч 0:1