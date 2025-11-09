Убийственные стандарты и мамкины поджигатели. Полесье разбило Александрию

Украинский футбол имеет на самом деле очень разветвленную структуру, а значит, всегда есть возможность найти интересные повороты судьбы отдельных известных деятелей. В контексте тренеров Премьер-лиги – тем более. Как только мы закончили разговор о взаимоотношениях Младена Бартуловича, Виктора Скрипнка, «Металлиста 1925» и «Зари», сразу же появился повод поговорить о Руслане Ротане и его футбольном треугольнике с «Полесьем» и «Александрией» в составе.

В двенадцатом туре украинский наставник посетил город, где еще несколько месяцев назад его и местную команду были готовы носить на руках после завоевания второго места по итогам предыдущего сезона. Историческое достижение для «полиграфов», к которому с современной динамикой коллектива Кирилла Нестеренка еще предстоит пройти очень долгий путь. Ротань тем временем пошел на повышение и тренирует житомирян, у которых ресурс заметно больше, чем у «Александрии», поэтому и результаты в этой кампании значительно лучше.

И футбол у «волков» также более содержательный, что они отчаянно пытались продемонстрировать уже с первых минут этой встречи. В общем, было заметно, как гости постепенно захватывают все больше пространства на чужой половине, хотя игра вообще-то начиналась с дальнего выстрела Цары, который дополнительно размял Волынца. Однако уже на девятой минуте Сарапий замкнул подачу углового с правого фланга ударом в Довгого, а тот отбил мяч перед собой, чем воспользовался Гайдучик.

Фигура голкипера «Александрии» в целом в этой игре была довольно противоречивой, мягко говоря. Ведь было считанное количество ситуаций, когда игрок молодежной сборной спасал команду, а вот его вину во всех трех итоговых мячах, пропущенных «полиграфами», найти можно довольно легко. Да, в итоге это оказался разгром хозяев поля, которые вообще не справились с домашней работой перед этим противостоянием и провалились при противодействии стандартам соперников.

«Полесье» уверенно контролировало ход событий, кроме определенного периода в конце первого тайма, когда, как начало казаться, постоянные подачи с флангов от «Александрии» очень досаждали гостям, и в конце концов команда Ротаня довела дело до логического завершения после перерыва. Да, исключительно с помощью стандартов, о которых мы уже упоминали.

На 48 минуте Долгий снова не справился с ударом головой от Сарапия во время подачи углового с левого фланга на ближнюю штангу, но на этот раз просто упустил мяч за линию собственных ворот. А уже в конце игры вратарь не среагировал на подачу Назаренко со штрафного с правого фланга, которая так никого и не задела на пути к дальнему углу ворот.

И в итоге самым ярким действием со стороны принимающей стороны противостояния было поведение местных фанатов. Пиротехническое шоу на трибунах – это приемлемо, пусть и в качестве протестов против руководства клуба, это уже их личное дело. А вот когда на футбольное поле полетели кресла и на трибунах начался полный хаос от людей в балаклавах – это уже было невозможно терпеть. Как и невозможно теперь поверить, что «Александрия» хоть раз до конца календарного года сыграет с болельщиками в домашнем матче.

После международного перерыва «Александрия» поедет в гости к луганской «Заре», а житомирское «Полесье» примет каменец-подольский «Эпицентр».

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Кулаков – 6,0, Фернандо – 6,0, Хуссейн – 6,0, Козак – б/о, Амарал – б/о.

«Полесье» (замены): Филиппов – 6,0, Шепелев – 6,0, Назаренко – 6,5, Таллес – 6,0, Леднев – б/о.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Александрия» – «Полесье» - 0:3

Голы: Гайдучик, 9, Сарапий, 48, Назаренко, 84

Предупреждение: Скорко, 74

«Александрия»: Долгий – Огарков, Боль, Кампуш, Скорко – Булеца (Кулаков, 66), Ващенко (Фернандо,66), Мишнев – Цара (Козак, 72), Кастильо (Хуссейн, 66), Жота (Амарал, 87)..

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (Леднев, 88), Андриевский (Таллес, 71) – Велетень (Назаренко, 71), Брагару (Шепелев, 59), Гуцуляк – Гайдучик (Филиппов, 59).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ) – 6 (2) : 13 (5)

Угловые – 1:7

Оффсайды – 1:1

Температура: 9°C