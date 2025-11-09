Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Александрия – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Руслан Ротань снова приедет в Александрию, но уже будет играть против своей предыдущей команды

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 9 ноября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», начало – в 13:00.

Александрия

«Александрия» после прошедшего сезона резко сдала позиции. Если команда Руслана Ротаня сумела занять историческое второе место, то в данном сезоне команда борется за выживание.

Виной, конечно, стала кадровая ситуация. Ушел из команды как раз в «Полесье» Руслан Ротань и ряд футболистов – Кравченко, Шепелев, Филиппов… Их заменить равноценно не удалось. Да и в другие клубы разошлось много игроков, поэтому фактически строится новая команда, которой необходимы сыгранность и время. Сыгранность – дело наживное, а вот времени может не хватить, ведь прямо уж «Александрия» находится в двух очках от зоны вылета.

Это и не удивительно, ведь, чтобы при таких потерях качество игры не ухудшилось, надо быть, пожалуй, «Борнмутом». А поскольку «полиграфы» явно не «вишни», то и результаты соответствующие.

Светлым пятном выглядит Тедди Цара, если бы не его голевые действия, не факт, что «Александрия» вообще не было бы на дне таблицы. Проблемы у команды во всех линиях, но особенно ощущается недостаток квалифицированного форварда, поскольку на этой позиции играть некому, Кирилл Нестеренко пробует то Кастильо, то Кулакова, а результативность обоих практически нулевая.

В защите тоже непросто, периодически вылетают то Кампуш, то Беиратче, то Огарков, одним словом, стабильности нет.

Полесье

«Полесье» имеет стабильное финансирование, а это в наших реалиях прочный фундамент для построения сильной команды. Остается подобрать качественного тренера и ждать результата.

Похоже, Геннадий Буткевич с этой задачей понемногу справляется. После долгих попыток найти нужного тренера выбор владельца клуба остановился на Руслане Ротане и тот, похоже, оправдает авансы (сейчас «Полесье» четвертое, точнее, делит с «Динамо», ЛНЗ и «Кривбассом» второе-п'ятое), отставая от «Шахтера» на четыре очка. Ведь футболистов под свои схемы Руслан Петрович подбирает точечно и достаточно успешно. Например, Шепелев пришел и сразу заиграл, то же можно сказать об арендованном у «Динамо» Брагару и купленном у «Колоса» Велетне. Два последних вообще вытеснили из основы сборников Назаренко и Гуцуляка, но все же почему-то в ряды национальной команды вызван именно Гуцуляк, а Велетень попал только в резервный список.

Также в сборную вызвали голкипера Евгения Волынца. Хотя здесь для «Полесья» есть определенная справедливость, ведь Евгений выигрывает конкуренцию у арендованного Георгия Бущана (вот с этим трансфером пока есть вопросы), но на прошедшие матчи в национальную сборную вызывался почему-то Бущан.

Под вопросом участие в матче травмированного Кравченко, его может подменить Крушинский – универсальный игрок и своеобразная затычка проблемных позиций.

История встреч

Всего в чемпионатах между командами сыграно 22 матча: +10=7-5, разница мячей 31:23. В УПЛ команды встречались только в двух последних розыгрышах, трижды победила «Александрия» и однажды – «Полесье».

Ориентировочные составы

«Александрия»: Долгий – Скорко, Беиратче, Кампуш, Ндика – Фернандо, Мышнев – Козак, Булеца, Цара – Кастильйо

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский – Бабенко, Андриевский – Брагару, Шепелев, Велетень – Филиппов

Прогноз на противостояние

Несомненно, «Александрия» будет чрезвычайно мотивирована, но все же игроки «Полесье» имеют высший класс и должны побеждать.

Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
