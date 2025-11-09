В воскресенье, 9-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Руслан Ротань возвращается в город, где обеспечил себе новый уровень в тренерской карьере, и теперь пытается хотя бы повторить «серебряный» сезон на новом месте. У «Полесья», очевидно, возможностей и предпосылок для таких высоких результатов больше, тогда как Кирилл Нестеренко нынче пытается заставить команду поддерживать чрезвычайно высокую планку. Выходит, пока что, со скрипом, но есть в предстоящей игре какой-то особый шарм.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.