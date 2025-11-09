Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия – Полесье. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Александрия
09.11.2025 13:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 02:00
Александрия – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

09 ноября 2025, 02:00
Александрия – Полесье. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 9-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Руслан Ротань возвращается в город, где обеспечил себе новый уровень в тренерской карьере, и теперь пытается хотя бы повторить «серебряный» сезон на новом месте. У «Полесья», очевидно, возможностей и предпосылок для таких высоких результатов больше, тогда как Кирилл Нестеренко нынче пытается заставить команду поддерживать чрезвычайно высокую планку. Выходит, пока что, со скрипом, но есть в предстоящей игре какой-то особый шарм.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
9 ноября 2025 -
13:00
Полесье
Александрия Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Полесье текстовая трансляция
Александр Снитко
