Александрия – Полесье. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 9-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.
Руслан Ротань возвращается в город, где обеспечил себе новый уровень в тренерской карьере, и теперь пытается хотя бы повторить «серебряный» сезон на новом месте. У «Полесья», очевидно, возможностей и предпосылок для таких высоких результатов больше, тогда как Кирилл Нестеренко нынче пытается заставить команду поддерживать чрезвычайно высокую планку. Выходит, пока что, со скрипом, но есть в предстоящей игре какой-то особый шарм.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.
13:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель Месси впечатлил своим класом, отвечая на каверзный вопрос
Елена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде