Александрия – Полесье – 0:3. Ротань с волками разбил бывших. Видеообзор
Команды сыграли матч 12 тура УПЛ
В воскресенье, 9 ноября, Александрия на домашнем стадионе КСК «Ника» принимала житомирское Полесье в рамках матча 12 тура Украинской Премьер-лиги.
«Волки» активно начали поединок, а подопечные Кирилла Нестеренко даже не могут выйти из своей половины поля. Агрессивный футбол команды Руслана Ротаня почти сразу дал свои плоды – Николай Гайдучик открыл счет уже на 9 минуте игры.
После забитого гола подопечные Ротаня несколько успокоились. Александрия перехватила инициативу и начала искать счастья в своих атаках, но переиграть Евгения Волынца так и не удалось.
На старте второго тайма встречи «Волки» снова взялись за дело. На 47-й минуте голкипера хозяев второй раз огорчил Эдуард Сарапий, отличившись после подачи с углового. Добил подопечных Кирилла Нестеренко Александр Назаренко, отличившись прямым ударом со штрафного на 84-й минуте игры.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Александрия» – «Полесье» - 0:3
Голы: Гайдучик, 9, Сарапий, 48, Назаренко, 84
Гол, Назаренко, 84 минута
Гол. Сарапий, 47 минута
Гол. Гайдучик, 9 минута
События матча
