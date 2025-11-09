Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Полесье – 0:3. Ротань с волками разбил бывших. Видеообзор
Премьер-лига
Александрия
09.11.2025 13:00 – FT 0 : 3
Полесье
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 15:56 |
Александрия – Полесье – 0:3. Ротань с волками разбил бывших. Видеообзор

Команды сыграли матч 12 тура УПЛ

Александрия – Полесье – 0:3. Ротань с волками разбил бывших. Видеообзор
ФК Полесье.

В воскресенье, 9 ноября, Александрия на домашнем стадионе КСК «Ника» принимала житомирское Полесье в рамках матча 12 тура Украинской Премьер-лиги.

«Волки» активно начали поединок, а подопечные Кирилла Нестеренко даже не могут выйти из своей половины поля. Агрессивный футбол команды Руслана Ротаня почти сразу дал свои плоды – Николай Гайдучик открыл счет уже на 9 минуте игры.

После забитого гола подопечные Ротаня несколько успокоились. Александрия перехватила инициативу и начала искать счастья в своих атаках, но переиграть Евгения Волынца так и не удалось.

На старте второго тайма встречи «Волки» снова взялись за дело. На 47-й минуте голкипера хозяев второй раз огорчил Эдуард Сарапий, отличившись после подачи с углового. Добил подопечных Кирилла Нестеренко Александр Назаренко, отличившись прямым ударом со штрафного на 84-й минуте игры.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Александрия» – «Полесье» - 0:3

Голы: Гайдучик, 9, Сарапий, 48, Назаренко, 84

Гол, Назаренко, 84 минута

Гол. Сарапий, 47 минута

Гол. Гайдучик, 9 минута

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Полесье), асcист Владислав Велетень.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
