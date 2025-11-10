Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Руслан РОТАНЬ: «Этот стадион для меня всегда будет особенным»
10 ноября 2025, 20:13
Руслан РОТАНЬ: «Этот стадион для меня всегда будет особенным»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал победу над «Александрией»

ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал победу над «Александрией» (3:0) в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня вы в статусе главного тренера «Полесья» возвращаетесь в «Александрию». Были ли какие-то особые эмоции, ностальгия?

– Да. Это место, которое для меня, можно так сказать, родное. Я здесь рос как тренер, начинал шаги в клубной карьере, и для меня этот болельщик, этот стадион – он всегда будет особенным. Очень приятно сюда приезжать. Конечно, не хочется где-то, скажем так, ухудшать ситуацию там, где мы победили. Я думаю, что именно этот результат – это профессиональная работа каждого. И я думаю, что болельщики не сильно расстроятся. Но важно, пожалуй, сегодня говорить о «Полесье», о нашей команде. Мы действительно были сегодня готовы к матчу. Мы были, в первую очередь, готовы по характеру, а затем – в целом. Я очень доволен ребятами, что они с первых минут были мотивированы, готовы к противостоянию. Вы видели, само поле сегодня было не лучшего качества, где, конечно, также выходят на первый план стандарты. Мы сегодня в этом компоненте были сильнее соперника.

– Кстати, о стандартах. Сегодня «Полесье» забило три гола со стандартов. Если считать последние 12 или 11 голов, то вы сделали 5–6 голов со стандартов. Вы немного улучшаете этот компонент?

– Я думаю, что всегда какой-то компонент, когда улучшается, – это результат определенной работы. Поэтому мы работаем над этим. Сегодня нам эти стандарты помогли. Тем более, я уже сказал, что как раз на таком поле – вязком, неровном – очень важно подходить к стандартам на 100% готовыми.

– Еще в первом или во втором тайме «Полесье» очень быстро забивало свои голы. Это была какая-то отдельная настройка на игру?

– Это результат настроя, готовности к матчу, готовности к тому, с чем мы должны столкнуться. Команда была мотивирована, сконцентрирована с первых до последних минут, поэтому сегодня имеем такой результат. Очень важно, что этот матч был сыгран «на ноль», это всегда добавляет уверенности. Такие матчи мы должны продолжать играть, когда счет 2:0, 3:0 – играть для болельщика, получать от этого удовольствие. В принципе, то, что сегодня и было.

– Есть такой интересный факт, что до этой игры «Александрия» трижды подряд побеждала «Полесье». Получается, что вы начали эту серию, вы ее сегодня и закончили.

– Я думаю, что мы, пожалуй, все профессионалы. Начиналось в «Полесье» и сегодня закончилось в «Полесье». Возможно, здесь есть какая-то связь, но я бы это разделил. Есть «Александрия», есть «Полесье», есть команда, с которой нужно работать и каждый день, каждую игру, каждую тренировку улучшаться – это самое главное.

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия - Полесье Руслан Ротань пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
