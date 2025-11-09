Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября в 18:30 матч 11-го тура чемпионата Англии
9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Этихад».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Наставники Пеп Гвардиола и Арне Слот настраивают свои команду на победу.
Манчестер Сити занимает 3-е место (19 очков), Ливерпуль идет на 6-й позиции (18 пунктов)
Лидеры АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (20), Ман Сити, Сандерленд (по 19), Тоттенхэм, Ливерпуль, Борнмут, Ман Юнайтед (по 18).
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэнни Пакьяо рассказал, что ведутся активные переговоры о бое с украинцем
Известный тренер – о Шумахере