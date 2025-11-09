9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Этихад».

Наставники Пеп Гвардиола и Арне Слот настраивают свои команду на победу.

Манчестер Сити занимает 3-е место (19 очков), Ливерпуль идет на 6-й позиции (18 пунктов)

Лидеры АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (20), Ман Сити, Сандерленд (по 19), Тоттенхэм, Ливерпуль, Борнмут, Ман Юнайтед (по 18).

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports