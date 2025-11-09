Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
09.11.2025 18:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 ноября 2025, 11:17 | Обновлено 09 ноября 2025, 11:34
28
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября в 18:30 матч 11-го тура чемпионата Англии

Коллаж Sport.ua. Пеп Гвардиола и Арне Слот

9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Пеп Гвардиола и Арне Слот настраивают свои команду на победу.

Манчестер Сити занимает 3-е место (19 очков), Ливерпуль идет на 6-й позиции (18 пунктов)

Лидеры АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (20), Ман Сити, Сандерленд (по 19), Тоттенхэм, Ливерпуль, Борнмут, Ман Юнайтед (по 18).

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Манчестер Сити – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
