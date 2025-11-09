Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Англия
09 ноября 2025, 15:29
1

Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 9 ноября в 18:30 по Киеву

Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Манчестер Сити

Неплохой сезон проводит манчестерская команда. После 10 туров Премьер-лиги клуб имел на счету 19 зачетных пунктов, позволявших ему занимать 2-е место турнирной таблицы. Лидер, «Арсенал», опережает горожан на 6 баллов – на такие же расстояния «Сити» находятся от 12-го места. В Кубке английской лиги коллектив прошел «Хаддерсфилд» и «Свонси» и квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет с «Брентфордом».

В Лиге чемпионов англичане пока уходят без поражений. За 4 тура клубу удалось одержать победы над «Наполи» (2:0), «Вильярреалом» (2:0) и «Боруссией Дортмунд» (4:1), а также сыграть вничью 2:2 с «Монако». 10 набранных очков позволяют «Манчестер Сити» находиться на 4-й строчке общей таблицы турнира.

Ливерпуль

Скаузеры, невзирая на огромные расходы летом, до сих пор не могут стабилизировать игру. Хотя коллектив и начал сезон неплохо, впоследствии его ждала серия из 6 поражений в 7 играх. Тем не менее, после 10 игр Премьер-лиги мерсисайдцы имели всего на 1 балл меньше (18), чем «Сити» и занимали 3-ю строчку турнирной таблицы. В Кубке английской лиги клуб вылетел от «Кристал Пелас», проиграв поединок 1/8 финала со счетом 3:0.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» смотрится неплохо. Скаузеры обыграли крепкий «Атлетико Мадрид» (3:2), разгромили «Айнтрахт» (5:1) и минимально одолели мадридский «Реал». Единственное и неожиданное поражение произошло в игре 2-го тура против «Галатасарая» (1:0). 9 очков позволяют клубу занимать 8 место общей таблицы соревнований.

Личные встречи

В последних пяти матчах между клубами небольшое преимущество имеет «Ливерпуль». Скаузеры за этот отрезок одержали 2 победы (обе в прошлом сезоне), еще 2 матча завершились вничью, а 1 раз победу праздновали «горожане».

Интересные факты

  • «Манчестер Сити» не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 поединков подряд.
  • «Манчестер Сити» победил в каждом из 6 последних домашних поединков с общим счетом 19:3.
  • «Ливерпуль» в свою очередь уступил в 4/5 предыдущих выездных поединках.

Возможные стартовые составы

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Гвардиол, Диаш, Нунеш – Гонсалес – Доку, Силва, Фоден, Шерки – Голланд

Ливерпуль: Мамардашвили – Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли – Макалистер, Гравенберг – Гакпо, Собослай, Салах – Экитикэ

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.48.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
9 ноября 2025 -
18:30
Ливерпуль
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
sres2016
Ліверпуль провів енерговитратний, важкий матч проти Реалу, залишив там усі емоції і через лічені дні знову налаштуватися на подібний двобій буде непросто. В цьому перевага Сіті, він напевне і виграє.
