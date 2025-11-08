Чурко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Игра с «Зарей» стала юбилейной и для Артема Шабанова
Матч с «Зарей» (1:3) стал 200-м для 32-летнего полузащитника «Металлиста 1925» Вячеслава Чурко в чемпионатах Украины. 105 встреч он отыграл за «Мариуполь», 34 – за «Зарю», 27 – за «Колос», 14 – за «Металлист», 11 – за «Говерлу» и 9 – за «Металлист 1925».
В гвардейский «Клуб 200» Чурко вошел через 12 лет 250 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке «Говерлы» с «Зарей» (1:2).
Игра с луганчанами оказалась юбилейной и для 33-летнего защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова, который провел 250-й матч в карьере в рядах украинских клубов (ЧУ – 214, КУ – 22, ЕК – 14).
Юбилейные матчи Вячеслава Чурко в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Чурко
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
03.03.2013
|
Говерла
|
Заря
|
1:2 (г)
|
50-й
|
19.09.2015
|
Металлист
|
Металлург З
|
0:0 (г)
|
100-й
|
04.05.2019
|
Мариуполь
|
Заря
|
1:0 (г)
|
150-й
|
02.10.2021
|
Колос
|
Черноморец
|
2:1 (д)
|
200-й
|
08.11.2025
|
Металлист 1925
|
Заря
|
1:3 (д)
