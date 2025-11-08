Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чурко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 23:38 | Обновлено 08 ноября 2025, 23:48
86
0

Чурко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Игра с «Зарей» стала юбилейной и для Артема Шабанова

08 ноября 2025, 23:38 | Обновлено 08 ноября 2025, 23:48
86
0
Чурко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
ФК Металлист 1925. Вячеслав Чурко (с мячом)

Матч с «Зарей» (1:3) стал 200-м для 32-летнего полузащитника «Металлиста 1925» Вячеслава Чурко в чемпионатах Украины. 105 встреч он отыграл за «Мариуполь», 34 – за «Зарю», 27 – за «Колос», 14 – за «Металлист», 11 – за «Говерлу» и 9 – за «Металлист 1925».

В гвардейский «Клуб 200» Чурко вошел через 12 лет 250 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке «Говерлы» с «Зарей» (1:2).

Игра с луганчанами оказалась юбилейной и для 33-летнего защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова, который провел 250-й матч в карьере в рядах украинских клубов (ЧУ – 214, КУ – 22, ЕК – 14).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Вячеслава Чурко в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Чурко

Соперник

Счет

1-й

03.03.2013

Говерла

Заря

1:2 (г)

50-й

19.09.2015

Металлист

Металлург З

0:0 (г)

100-й

04.05.2019

Мариуполь

Заря

1:0 (г)

150-й

02.10.2021

Колос

Черноморец

2:1 (д)

200-й

08.11.2025

Металлист 1925

Заря

1:3 (д)
По теме:
ФОТО. Анджелина Джоли «посетила» один из клубов УПЛ
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтёр – Полтава. Текстовая трансляция матча
цифры и факты Вячеслав Чурко Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй
Футбол | 09 ноября 2025, 00:30 0
Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй
Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй

Йожеф – об Андрее Ярмоленко

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 21:21 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 08.11.2025, 20:02
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
Теннис | 08.11.2025, 22:01
Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 08.11.2025, 07:40
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
07.11.2025, 02:12
Бокс
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем