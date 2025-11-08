Чурко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Матч с «Зарей» (1:3) стал 200-м для 32-летнего полузащитника «Металлиста 1925» Вячеслава Чурко в чемпионатах Украины. 105 встреч он отыграл за «Мариуполь», 34 – за «Зарю», 27 – за «Колос», 14 – за «Металлист», 11 – за «Говерлу» и 9 – за «Металлист 1925».

В гвардейский «Клуб 200» Чурко вошел через 12 лет 250 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке «Говерлы» с «Зарей» (1:2).

Игра с луганчанами оказалась юбилейной и для 33-летнего защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова, который провел 250-й матч в карьере в рядах украинских клубов (ЧУ – 214, КУ – 22, ЕК – 14).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Вячеслава Чурко в УПЛ