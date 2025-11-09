Вильярреал одолел каталонскую команду и обошел Барселону в таблице Ла Лиги

8 ноября Вильярреал переиграл Эспаньол в матче 12-го тура Ла Лиги 2025/26.

Желтая субмарина одолела каталонскую команду со счетом 2:0 на стадионе RCDE Стэдиум.

Голами за гостей отличились Херард Морено и Альберто Молейро.

Благодаря этой победе Вильярреал поднялся на второе место в таблице чемпионата Испании с 26 очками. 9 числа Вильярреал может обойти Барселона, которая проведет свой поединок 12-го тура против Сельты.

Эспаньол с 18 пунктами располагается на шестой позиции и рискует опуститься на седьмую, если Хетафе 9 ноября одолеет Мальорку.

Ла Лига 2025/26. 12-й тур, 8 ноября

Эспаньол – Вильярреал – 0:2

Голы: Морено, 43, Молейро, 57

Таблица Ла Лиги 2025/26