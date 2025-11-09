Вильярреал одолел каталонскую команду и обошел Барселону в таблице Ла Лиги
Желтая субмарина справилась с Эспаньолом в 12-м туре чемпионата Испании (2:0)
8 ноября Вильярреал переиграл Эспаньол в матче 12-го тура Ла Лиги 2025/26.
Желтая субмарина одолела каталонскую команду со счетом 2:0 на стадионе RCDE Стэдиум.
Голами за гостей отличились Херард Морено и Альберто Молейро.
Благодаря этой победе Вильярреал поднялся на второе место в таблице чемпионата Испании с 26 очками. 9 числа Вильярреал может обойти Барселона, которая проведет свой поединок 12-го тура против Сельты.
Эспаньол с 18 пунктами располагается на шестой позиции и рискует опуститься на седьмую, если Хетафе 9 ноября одолеет Мальорку.
Ла Лига 2025/26. 12-й тур, 8 ноября
Эспаньол – Вильярреал – 0:2
Голы: Морено, 43, Молейро, 57
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|11
|10
|0
|1
|26 - 10
|09.11.25 17:15 Райо Вальекано - Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид
|30
|2
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|22.11.25 22:00 Вильярреал - Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал
|26
|3
|Барселона
|11
|8
|1
|2
|28 - 13
|09.11.25 22:00 Сельта - Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
|25
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|7
|4
|1
|24 - 11
|23.11.25 19:30 Хетафе - Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид
|25
|5
|Бетис
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|09.11.25 19:30 Валенсия - Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна
|19
|6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|24.11.25 22:00 Эспаньол - Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис
|18
|7
|Хетафе
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|09.11.25 19:30 Мальорка - Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте
|17
|8
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18 - 19
|24.11.25 22:00 Эспаньол - Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона
|16
|9
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|22.11.25 15:00 Алавес - Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче
|15
|10
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|23.11.25 22:00 Эльче - Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче
|15
|11
|Райо Вальекано
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|09.11.25 17:15 Райо Вальекано - Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья
|14
|12
|Атлетик Бильбао
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|09.11.25 15:00 Атлетик Бильбао - Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао
|14
|13
|Сельта
|11
|2
|7
|2
|13 - 14
|09.11.25 22:00 Сельта - Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|22.11.25 19:30 Осасуна - Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано
|13
|15
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9 - 13
|22.11.25 19:30 Осасуна - Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе
|11
|16
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11 - 24
|23.11.25 17:15 Бетис - Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия
|10
|17
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16 - 23
|21.11.25 22:00 Валенсия - Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте
|9
|18
|Мальорка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|09.11.25 19:30 Мальорка - Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес
|9
|19
|Валенсия
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|09.11.25 19:30 Валенсия - Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо
|9
|20
|Реал Овьедо
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|09.11.25 15:00 Атлетик Бильбао - Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо
|8
