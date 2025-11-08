8 ноября RCDE Арена пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда в недавнем прошлом превращалась в лифт, что начал регулярно опускаться в Сегунду. Впрочем, сразу же оттуда возвращались, и такое же проделали и при Маноло Гонсалесе, причем добились своего только через плей-офф. В Примере все же закрепились, еще и заняв в итоге четырнадцатую позицию с 42 очками - правда, тогда у вылетевшего Леганеса тогда было всего на два меньше.

После летних каникул каталонцы начинали с волевой победы над Атлетико. И в целом продолжают неплохо. Не обошлось без спада, в конце сентября - начале октября было четыре матча без побед (по две ничьих и поражения). Но потом выиграли трижды, с учетом кубка. И лишь в прошлом туре допустили новую осечку, когда на выезде уступили Алавесу со счетом 1:2 в Витории.

Вильярреал

Клуб после провала в позапрошлом сезоне сумел отвоевать позиции. Более того, Марселино со своими подопечными, собрав 70 очков, уверенно занял место в пятерке лучших - а уже к середине весны стало очевидно, что и этого хватит, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

Там, правда, у испанцев как-то не складывается. Единственное очко в еврокубке взяли дома с кризисным Ювентусом, и то сровняв на 90+ минуте. И ладно проиграть англичанам, Тоттенхэму и Манчестер Сити. Но на этой неделе было 0:1 с дебютантом, Пафосом! Впрочем, при этом в Примере результаты хороши. 4:0 с Райо Вальекано стали уже седьмой победой кряду, и получается и дальше идти на третьей позиции, над Атлетико и всего в двух очках позади с Барселоной.

Статистика личных встреч

1:0 в апреле стали уже пятой кряду победой в исполнении футболистов Вильярреала.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев не минимальные шансы даже на победу над своим соперником. Но все-таки в Примере подопечные Марселино выглядят солиднее - ставим на их новую победу с нулевой форой (коэффициент - 1,75).