Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эспаньол
08.11.2025 22:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 ноября 2025, 08:51 |
31
0

Эспаньол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

08 ноября 2025, 08:51 |
31
0
Эспаньол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября RCDE Арена пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда в недавнем прошлом превращалась в лифт, что начал регулярно опускаться в Сегунду. Впрочем, сразу же оттуда возвращались, и такое же проделали и при Маноло Гонсалесе, причем добились своего только через плей-офф. В Примере все же закрепились, еще и заняв в итоге четырнадцатую позицию с 42 очками - правда, тогда у вылетевшего Леганеса тогда было всего на два меньше.

После летних каникул каталонцы начинали с волевой победы над Атлетико. И в целом продолжают неплохо. Не обошлось без спада, в конце сентября - начале октября было четыре матча без побед (по две ничьих и поражения). Но потом выиграли трижды, с учетом кубка. И лишь в прошлом туре допустили новую осечку, когда на выезде уступили Алавесу со счетом 1:2 в Витории.

Вильярреал

Клуб после провала в позапрошлом сезоне сумел отвоевать позиции. Более того, Марселино со своими подопечными, собрав 70 очков, уверенно занял место в пятерке лучших - а уже к середине весны стало очевидно, что и этого хватит, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

Там, правда, у испанцев как-то не складывается. Единственное очко в еврокубке взяли дома с кризисным Ювентусом, и то сровняв на 90+ минуте. И ладно проиграть англичанам, Тоттенхэму и Манчестер Сити. Но на этой неделе было 0:1 с дебютантом, Пафосом! Впрочем, при этом в Примере результаты хороши. 4:0 с Райо Вальекано стали уже седьмой победой кряду, и получается и дальше идти на третьей позиции, над Атлетико и всего в двух очках позади с Барселоной.

Статистика личных встреч

1:0 в апреле стали уже пятой кряду победой в исполнении футболистов Вильярреала.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев не минимальные шансы даже на победу над своим соперником. Но все-таки в Примере подопечные Марселино выглядят солиднее - ставим на их новую победу с нулевой форой (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
8 ноября 2025 -
22:00
Вильярреал
Фора Вильярреала (0) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Парма – Милан. Прогноз и анонс на чемпионат Италии
Ювентус – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол Вильярреал Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08 ноября 2025, 08:34 0
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»

Андрей Николаевич о строительстве нового стадиона в Милане

Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08 ноября 2025, 07:02 1
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира

Со следующего сезона «Полесье-2» прекратит существование

Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Футбол | 07.11.2025, 18:31
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Футбол | 08.11.2025, 09:02
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»
Футбол | 08.11.2025, 09:22
Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»
Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
07.11.2025, 07:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем