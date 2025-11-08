Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги
Испания
08 ноября 2025, 15:25 | Обновлено 08 ноября 2025, 15:36
1014
1

ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги

Виктор отличился на старте встречи

08 ноября 2025, 15:25 | Обновлено 08 ноября 2025, 15:36
1014
1 Comments
ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В 15:00 стартовал матч чемпионата Испании между Жироной и Алавесом, а уже на 16-й минуте гол забил украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков.

Для игрока сборной Украины это первый гол в нынешнем сезоне чемпионата Испании и второй всего (был мяч в Кубке Испании).

Виктор ударом головой на дальней штанге замкнул фланговый навес. Отметим, что Цыганков из-за травмы пропустил значительную часть осени и провел лишь пять матчей.

ВИДЕО ГОЛА ВИКТОРА ЦЫГАНКОВА

В стартовом составе вышел и украинец Владислав Ванат, а вратарь Владислав Крапивцов остался в запасе.

Жироне, которая занимает в таблице последнее место, крайне необходимо сегодня добыть три очка.

По теме:
Виктор Цыганков забил 15-й гол за Жирону
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Жирона – Алавес. Видео голов и обор матча (обновляется)
Виктор Цыганков Жирона Алавес Ла Лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 08 ноября 2025, 07:40 26
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»

Йожеф не в восторге от игры Буяльского и Пихаленка

«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
Футбол | 08 ноября 2025, 08:39 12
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ

Известный тренер предположил, как развернется борьба на всех этажах турнирной таблицы

Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.11.2025, 15:30
Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 07.11.2025, 19:35
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Шевченко
Перед матчем збірної,те що потрібно...щоб не бачити там цих дегенератів мудакових- зубкових
Ответить
-1
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 10
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем