ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги
Виктор отличился на старте встречи
В 15:00 стартовал матч чемпионата Испании между Жироной и Алавесом, а уже на 16-й минуте гол забил украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков.
Для игрока сборной Украины это первый гол в нынешнем сезоне чемпионата Испании и второй всего (был мяч в Кубке Испании).
Виктор ударом головой на дальней штанге замкнул фланговый навес. Отметим, что Цыганков из-за травмы пропустил значительную часть осени и провел лишь пять матчей.
В стартовом составе вышел и украинец Владислав Ванат, а вратарь Владислав Крапивцов остался в запасе.
Жироне, которая занимает в таблице последнее место, крайне необходимо сегодня добыть три очка.
😍 La nostra celebració preferida! pic.twitter.com/ocm2n9V9hI— Girona FC (@GironaFC) November 8, 2025
