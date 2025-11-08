ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги

В 15:00 стартовал матч чемпионата Испании между Жироной и Алавесом, а уже на 16-й минуте гол забил украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков.

Для игрока сборной Украины это первый гол в нынешнем сезоне чемпионата Испании и второй всего (был мяч в Кубке Испании).

Виктор ударом головой на дальней штанге замкнул фланговый навес. Отметим, что Цыганков из-за травмы пропустил значительную часть осени и провел лишь пять матчей.

ВИДЕО ГОЛА ВИКТОРА ЦЫГАНКОВА

В стартовом составе вышел и украинец Владислав Ванат, а вратарь Владислав Крапивцов остался в запасе.

Жироне, которая занимает в таблице последнее место, крайне необходимо сегодня добыть три очка.