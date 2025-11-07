Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДЕ РОССИ: «Дженоа – отличная команда. Для меня большая честь быть тут»
Италия
07 ноября 2025, 20:39 | Обновлено 07 ноября 2025, 20:51
311
1

Коуч рад возглавить «Дженоа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле де Росси

Итальянский специалист Даниэле де Росси дал первое интервью как главный тренер итальянского Дженоа. Коуч озвучил амбициозную цель для команды.

«Самая судьба привела меня сюда. Иногда есть возможности, которые нельзя терять. Дженоа – отличная команда. Для меня большая честь быть здесь. Я не лгу. Я доволен, а также вдохновлен и полон желания работать. Я считаю, что к этой роли следует относиться с честью и уважением

Нужно отдавать себе отчет, где ты находишься. Мне нужно проникнуться духом команды, а у Дженоа его хоть отбавляй. Я адаптирую свои идеи к имеющимся у нас материалам. Я доволен командой, но не временем, которое у меня есть на подготовку к первой игре. Я спешу набирать очки», – заявил Де Росси.

В нынешнем сезоне Дженоа занимает 18-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе шесть зачетных пунктов после 10 сыгранных матчей.

Даниэле Де Росси Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Дженоа
Harun Bakircioğlu
И снова здравствуйте 
