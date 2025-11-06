ОФИЦИАЛЬНО. Украинец в топ-лиге получил нового тренера. Это легенда

Итальянский «Дженоа» официально объявил о назначении Даниэле Де Росси на должность главного тренера первой команды клуба.

Детали сотрудничества между «грифонами» и 42-летним футболистом пока неизвестны.

Предыдущим наставником «Дженоа» был Патрик Виейра, который возглавил клуб в ноябре 2024 года и был уволен ровно через год.

В этом сезоне «Дженоа» идет на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав всего 6 очков в 10 турах чемпионата Италии. В составе команды выступает полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский.