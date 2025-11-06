Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец в топ-лиге получил нового тренера. Это легенда
Италия
06 ноября 2025, 14:36 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:52
488
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец в топ-лиге получил нового тренера. Это легенда

Даниэле Де Росси возглавил Дженоа

06 ноября 2025, 14:36 | Обновлено 06 ноября 2025, 14:52
488
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец в топ-лиге получил нового тренера. Это легенда
ФК Дженоа. Даниэле Де Росси

Итальянский «Дженоа» официально объявил о назначении Даниэле Де Росси на должность главного тренера первой команды клуба.

Детали сотрудничества между «грифонами» и 42-летним футболистом пока неизвестны.

Предыдущим наставником «Дженоа» был Патрик Виейра, который возглавил клуб в ноябре 2024 года и был уволен ровно через год.

В этом сезоне «Дженоа» идет на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав всего 6 очков в 10 турах чемпионата Италии. В составе команды выступает полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский.

По теме:
Очередная потеря для Милана. Нападающий команды выбыл на несколько недель
ОФИЦИАЛЬНО. Милан и Интер приобрели Сан-Сиро
Легенда Ромы возглавит клуб украинца в топ-чемпионате
Серия A Дженоа Даниэле Де Росси Руслан Малиновский назначение тренера чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Дженоа
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05 ноября 2025, 20:33 26
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира

Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс

Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Бокс | 05 ноября 2025, 19:27 2
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг

Уорд стремится сразиться с Энтони

ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
Футбол | 06.11.2025, 14:15
ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06.11.2025, 04:01
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 13:05
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 110
Футбол
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем