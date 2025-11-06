ОФИЦИАЛЬНО. Украинец в топ-лиге получил нового тренера. Это легенда
Даниэле Де Росси возглавил Дженоа
Итальянский «Дженоа» официально объявил о назначении Даниэле Де Росси на должность главного тренера первой команды клуба.
Детали сотрудничества между «грифонами» и 42-летним футболистом пока неизвестны.
Предыдущим наставником «Дженоа» был Патрик Виейра, который возглавил клуб в ноябре 2024 года и был уволен ровно через год.
В этом сезоне «Дженоа» идет на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав всего 6 очков в 10 турах чемпионата Италии. В составе команды выступает полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский.
✍️ Benvenuto mister 🔴🔵 pic.twitter.com/fvbu8pHOzw— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс
Уорд стремится сразиться с Энтони