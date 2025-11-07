Легендарный африканский футболист стал амбассадором букмекерского бренда

Легенда африканского футбола Яя Туре стал новым амбассадором бренда PariPesa в Африке.

Обладатель Лиги чемпионов и титулов АПЛ станет лицом маркетинговых кампаний, акций и социальных инициатив PariPesa, усиливая связь бренда с болельщиками по всей Африке.

Партнерство имеет особое значение, поскольку оператор лицензирован в Кот-д’Ивуаре, на родине Яя Туре. По словам футболиста, он горд присоединиться к платформе, которая разделяет его интерес к спорту и стремление вдохновлять новое поколение африканских чемпионов.

В Таиланде раскрыта масштабная коррупционная схема в полиции