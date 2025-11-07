Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партнер Довбика по Роме похвалил украинца после победы в Лиге Европы
Лига Европы
07 ноября 2025, 16:41 | Обновлено 07 ноября 2025, 16:42
311
0

Партнер Довбика по Роме похвалил украинца после победы в Лиге Европы

Лоренци Пеллегрини оценил игру команды в атаке

07 ноября 2025, 16:41 | Обновлено 07 ноября 2025, 16:42
311
0
Партнер Довбика по Роме похвалил украинца после победы в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в Лиге Европы, а также похвалил Артема Довбика, который отдал ему голевую передачу в этом матче.

– Победа сегодня была важной для нас: это был способ прийти в себя. Это не был простой матч, по крайней мере, я так его не видел. Было важно сохранить последовательность в том, что мы делаем. Мы движемся в правильном направлении.

– Когда «Рома» наладит игру в атаке? Сегодня, кажется, были некоторые улучшения. Как вы это ощутили?

– Мы стараемся много общаться, и я считаю, что это важно. Сегодня Довбик сделал несколько движений, которых раньше не делал. Это не только индивидуальный вопрос, дело во всей атакующей группе. Если он двигается определённым образом, я передаю ему мяч соответствующим образом, и мы стараемся понимать друг друга. На поле у тебя очень мало секунд для принятия решения. Мы усердно работаем и постоянно совершенствуемся. Мы можем ещё лучше, сегодня мы могли забить больше голов.

По теме:
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
Гасперини оценил игру Довбика в Лиге Европы, где украинец отдал ассист
Астон Вилла победила во всех домашних матчах в еврокубках в 2025 году
Лоренцо Пеллегрини Рома Рим Артем Довбик Глазго Рейнджерс Лига Европы
Иван Чирко Источник: ФК Рома
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Футбол | 07 ноября 2025, 01:32 0
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»

Экс-тренер «Динамо» оценил перспективы «Шахтера» в Лиге конференций

Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Футбол | 06 ноября 2025, 23:46 1
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола

Андрей Лунин считает, что Илья заиграл бы в Реале

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Футбол | 07.11.2025, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Эпицентр – Оболонь. Видео голов матча (обновляется)
Футбол | 07.11.2025, 15:53
Эпицентр – Оболонь. Видео голов матча (обновляется)
Эпицентр – Оболонь. Видео голов матча (обновляется)
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06.11.2025, 20:31
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 17
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02
Бокс
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
05.11.2025, 17:58
Другие виды
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем