Партнер Довбика по Роме похвалил украинца после победы в Лиге Европы

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в Лиге Европы, а также похвалил Артема Довбика, который отдал ему голевую передачу в этом матче.

– Победа сегодня была важной для нас: это был способ прийти в себя. Это не был простой матч, по крайней мере, я так его не видел. Было важно сохранить последовательность в том, что мы делаем. Мы движемся в правильном направлении.

– Когда «Рома» наладит игру в атаке? Сегодня, кажется, были некоторые улучшения. Как вы это ощутили?

– Мы стараемся много общаться, и я считаю, что это важно. Сегодня Довбик сделал несколько движений, которых раньше не делал. Это не только индивидуальный вопрос, дело во всей атакующей группе. Если он двигается определённым образом, я передаю ему мяч соответствующим образом, и мы стараемся понимать друг друга. На поле у тебя очень мало секунд для принятия решения. Мы усердно работаем и постоянно совершенствуемся. Мы можем ещё лучше, сегодня мы могли забить больше голов.