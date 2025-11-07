Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут матчи 1/2 финала Итогового турнира WTA 2025.

Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимовой (США, WTA 4).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 6:4 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Елены Рыбакиной.

