Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 ноября 2025, 15:59 |
253
0

Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира WTA 2025

07 ноября 2025, 15:59 |
253
0
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут матчи 1/2 финала Итогового турнира WTA 2025.

Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимовой (США, WTA 4).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 6:4 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Елены Рыбакиной.

📺 Видеотрансляция

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на полуфинал WTA Finals
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на полуфинал WTA Finals
Арина Соболенко Аманда Анисимова смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Футбол | 07 ноября 2025, 01:32 0
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»

Экс-тренер «Динамо» оценил перспективы «Шахтера» в Лиге конференций

Виталий САЧКО: «Украинцы борются там, я стараюсь бороться на корте»
Теннис | 07 ноября 2025, 15:18 0
Виталий САЧКО: «Украинцы борются там, я стараюсь бороться на корте»
Виталий САЧКО: «Украинцы борются там, я стараюсь бороться на корте»

Виталий дал интервью журналисту Бену Ротенбергу и высказался о войне в Украине

Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07.11.2025, 07:33
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Ярмоленко, забив Зриньски, обошел Жуниора Мораеса и Шацких
Футбол | 07.11.2025, 13:44
Ярмоленко, забив Зриньски, обошел Жуниора Мораеса и Шацких
Ярмоленко, забив Зриньски, обошел Жуниора Мораеса и Шацких
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07.11.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 147
Футбол
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 24
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 11
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
06.11.2025, 06:23 8
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем