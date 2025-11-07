Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира WTA 2025
7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут матчи 1/2 финала Итогового турнира WTA 2025.
Ориентировочно в 18:30 по Киеву на корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимовой (США, WTA 4).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 6:4 в пользу Аманды.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Елены Рыбакиной.
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер «Динамо» оценил перспективы «Шахтера» в Лиге конференций
Виталий дал интервью журналисту Бену Ротенбергу и высказался о войне в Украине