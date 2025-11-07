Кровотечение и отек. Трабзонспор опубликовал заявление о травме украинца
Защитник сборной Украины Арсений Батагов пропустит около месяца из-за травмы
Турецкий «Трабзонспор» опубликовал заявление, в котором сообщил о состоянии своих защитников – Арсения Батагова и Сердара Саатчи, которые накануне получили травмы.
Председатель Совета по здравоохранению, доцент, доктор Ахмет Бешир сообщил детали о повреждениях футболистов:
«В результате обследования и анализов, проведенных у Арсения Батагова, получившего травму во время тренировки первой команды, в передней и внутренней части правого бедра были обнаружены кровотечение и отек из-за травмы мышц, у Сердара Саатчи аналогичная травма.
Медицинская бригада «Трабзонспора» уже начала лечение игроков», – сказал Бешир.
Батагов был вызван в сборную Украину, однако из-за травмы защитник не сможет помочь национальной команде и ее главному тренеру Сергею Реброву. Ожидается, что Арсений пропустит около месяца из-за травмы.
