Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кровотечение и отек. Трабзонспор опубликовал заявление о травме украинца
Турция
07 ноября 2025, 15:33 |
Кровотечение и отек. Трабзонспор опубликовал заявление о травме украинца

Защитник сборной Украины Арсений Батагов пропустит около месяца из-за травмы

Кровотечение и отек. Трабзонспор опубликовал заявление о травме украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» опубликовал заявление, в котором сообщил о состоянии своих защитников – Арсения Батагова и Сердара Саатчи, которые накануне получили травмы.

Председатель Совета по здравоохранению, доцент, доктор Ахмет Бешир сообщил детали о повреждениях футболистов:

«В результате обследования и анализов, проведенных у Арсения Батагова, получившего травму во время тренировки первой команды, в передней и внутренней части правого бедра были обнаружены кровотечение и отек из-за травмы мышц, у Сердара Саатчи аналогичная травма.

Медицинская бригада «Трабзонспора» уже начала лечение игроков», – сказал Бешир.

Батагов был вызван в сборную Украину, однако из-за травмы защитник не сможет помочь национальной команде и ее главному тренеру Сергею Реброву. Ожидается, что Арсений пропустит около месяца из-за травмы.

