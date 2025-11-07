КВАРЦЯНЫЙ: «Брейдаблик словно команда из украинской Первой или Второй лиги»

Легендарный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный поделился впечатлениями от победы «Шахтера» над «Брейдабликом» (2:0) в матче третьего тура Лиги конференций.

– «Шахтер» очень старался, Бондаренко забил хороший первый гол. Но соперник явно был слабым, словно команда из украинской Первой или Второй лиги. «Брейдаблик» играл от обороны, но ничего не мог сделать с мячом. Командной игры в средней линии и на чужой половине поля у них не было.

«Шахтер» в некоторых моментах тоже имел недостаток концентрации. Есть разные способы забивать голы, а они все время хотят закатить мяч в ворота. Эта манера и тактика сохраняется у «Шахтера» уже десятки лет. Более сбалансированная команда, которая имеет более высокое мастерство, чем «Брейдаблик», создаст «Шахтеру» проблемы.

Вчерашняя игра стала хорошей тренировкой для «Шахтера». Обе команды играли почти без контактов, не отбирали, не грубили. Со стороны выглядело так, будто это не официальный матч, а спарринг.

После победы над «Брейдабликом» «Шахтер» имеет 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги конференций.