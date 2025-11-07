Эксперт назвал игрока Шахтера, претендующего на переход в Европу

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук оценил игру бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Изаки Силвы в матче 3-го тура основного этапа Лиги конференций против «Брейдаблика» (2:0):

«Меня приятно удивила игра Изаки. Очень активный, быстрый и креативный парень. Но ему не помешало бы добавить в агрессии в завершающей стадии. В моменте со вторым голом он отличился ассистом на Кауана Элиаса. Да и в целом Изаки на очень хорошем уровне провел этот поединок.

Вижу определенные параллели с тем, как в «Шахтере» начинал Кевин. Тот также не сразу сиял, но отличался качеством. А когда Кевин поймал свою игру, то вообще стал одним из ведущих игроков «Шахтера». Думаю, что Изаки в будущем тоже может претендовать на переход в хороший европейский клуб. Очень перспективный футболист».