Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт назвал игрока Шахтера, претендующего на переход в Европу
Лига конференций
Эксперт назвал игрока Шахтера, претендующего на переход в Европу

Олег Федорчук высоко оценивает перспективу Изаки Силвы

Эксперт назвал игрока Шахтера, претендующего на переход в Европу
ФК Шахтер. Изаки Силва

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук оценил игру бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Изаки Силвы в матче 3-го тура основного этапа Лиги конференций против «Брейдаблика» (2:0):

«Меня приятно удивила игра Изаки. Очень активный, быстрый и креативный парень. Но ему не помешало бы добавить в агрессии в завершающей стадии. В моменте со вторым голом он отличился ассистом на Кауана Элиаса. Да и в целом Изаки на очень хорошем уровне провел этот поединок.

Вижу определенные параллели с тем, как в «Шахтере» начинал Кевин. Тот также не сразу сиял, но отличался качеством. А когда Кевин поймал свою игру, то вообще стал одним из ведущих игроков «Шахтера». Думаю, что Изаки в будущем тоже может претендовать на переход в хороший европейский клуб. Очень перспективный футболист».

Изаки Силва Олег Федорчук Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
