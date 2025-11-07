В субботу, 8 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Тоттенхэм

Назначение Томаса Франка летом пока не дает однозначных результатов – хотя команда и улучшила результаты, ее стабильность все равно оставляет желать лучшего. Тем не менее, за 10 туров Премьер-лиги «шпоры» набрали 17 зачетных пунктов и пока занимают 6-е место турнирной таблицы. Со 2-го места команду отделяет всего 2 балла, а вот лидер «Арсенал» опережает «Тоттенгэм» уже на 8 очков. Из Кубка английской лиги лондонцы вылетели на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичане пока непобедимы – «шпоры» одержали 2 победы над «Вильярреалом» (1:0) и «Копенгагеном» (4:0) и сыграли вничью против «Монако» (0:0) и «Буде-Глимт» (2:2).

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы также не отличаются особой стабильностью, хотя, кажется, в последнее время игра и результаты команды улучшились. За 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед», как и «Тоттенхэм», набрал 17 зачетных пунктов. Однако все же «красные дьяволы» находятся на 8-й строчке турнирной таблицы из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.

Из Кубка английской лиги «МЮ» сенсационно вылетел на стадии 1/32 финала от второлигового «Гримсби». В еврокубках в этом году команда не участвует.

Личные встречи

Последнюю встречу между командами в финале Лиги Европы помнят все – тогда победу с минимальным счетом завоевал «Тоттенхэм». Однако «шпоры» преобладали над «МЮ» и в 5 матчах до этого – за этот отрезок лондонский клуб одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью.

Интересные факты

«Тоттенхэм» завоевал всего 4 очка в 5-х домашних поединках Премьер-лиги этого сезона.

«МЮ» в свою очередь победил лишь в 1 из 6 выездных поединков текущего сезона.

«Тоттенхэм» пропустил 8 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Тоттенхэм: Викарио – Удоги, ван де Вен, Данзо, Порро – Бентанкур, Палинья – Одобер, Симонс, Джонсон – Круг Муани

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Шоу, где Лигт, Йоро – Далот, Фернандеш, Каземиро, Диалло – Кунья, Мбэмо – Шешко

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.55.