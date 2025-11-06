Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
08.11.2025 14:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Англия
06 ноября 2025, 20:35 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:36
Смотрите 8 ноября в 14:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Во суботту, 8 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
