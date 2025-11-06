Во суботту, 8 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ