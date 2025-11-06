08.11.2025 14:30 - : -
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 ноября в 14:30 матч чемпионата Англии
Во суботту, 8 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Тоттенхэм – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
