Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
08.11.2025 14:30 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
Англия
08 ноября 2025, 16:45 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:18
Мбемо снова забил, но этого не хватило для успеха МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед сумел продолжить свой успешный отрезок – команда Рубена Аморима после четырех кряду матчей без поражений на выезде драматично сыграла с Тоттенхэмом 2:2.

Лондонцы уступали 0:1 после очередного гола Мбемо, однако в конце встречи мячи Теля и Ришарлисона позволили Тоттенхэму выйти вперед, но де Лигт успел сравнять счет на 90+6 минуте.

Обе команды имеют по 18 очков, но по дополнительным показателями Тоттенхэм идет в топ-3, а МЮ сейчас 7-й.

Чемпионат Англии. 11-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Тель, 84, Ришарлисон, 90+1 – Мбемо, 32, де Лигт, 90+6

Тоттенхэм: Викарио, Порро (Удоги, 67), Ромеро, ван де Вен, Спенс, Палинья (Бентаркур, 79), Сарр, Джонсон, Симонс (Тель, 79), Ришарлисон, Коло Муани (Одоберт, 46)

МЮ: Ламменс, ле Лигт, Магуайр (Йоро, 72), Шоу, Доргу (Далот, 80), Фернандеш, Каземиро (Угарте, 72), Мазрауи (Шешко, 59), Диалло, Кунья (Маунт, 72), Мбемо

Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
