  4. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2. Драматичная концовка. Видеообзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
08.11.2025 14:30 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
Англия
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2. Драматичная концовка. Видеообзор

Команды поделили очки в матче 11 тура АПЛ

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2. Драматичная концовка. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

Лондонский Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед выдали безумный матч в 11 туре Английской Премьер-лиги (2:2), где «красные дьяволы» спаслись в конце игры.

Обе команды начали матч без особых голевых моментов, присматриваясь друг к другу. Подопечные Рубена Аморима вышли вперед в середине первой половины игры – Бриан Мбемо расстроил Гульермо Викарио на 32 минуте игры, установив итоговый счет первого тайма.

Во второй половине игры «шпоры» начали действовать куда активнее, пытаясь сравнять счет в матче. Подопечные Томаса Франко достигли своего на 84 минуте игры – Матиас Тель отличился из ассиста Иенома Удоги. На 90+1 Ришарильсон вообще заставил местных болельщиков безумствовать, забив второй мяч, но Маттейс Де Лигт вырвал ничью для МЮ на 90+6.

В нынешнем сезоне Тоттенхэм занимает 5 строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей, а МЮ находится на 8 ступени турнира с 18 баллами, но худшей разницей мячей.

Чемпионат Англии АПЛ, 11-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Тель, 84, Ришарлисон, 90+1 – Мбемо, 32, де Лигт, 90+6

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2. Драматичная концовка. Видеообзор

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Матейс де Лигт (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Вильсон Одобер.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Тоттенхэм), асcист Дестини Удоджи.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Амад Диалло.
По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Мы довольны игрой. Я очень волновался перед этим матчем»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
