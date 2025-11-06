ВИДЕО. Не автор хет-трика. Назван лучший игрок тура Лиги чемпионов
Фоден опередил Осимхена
УЕФА по итогам очередного тура основного этапа Лиги чемпионов назвала лучшего игрока матчей вторника и среды.
Лучшим футболистом признали полузащитника Манчестер Сити Фила Фодена. Игрок оформил дубль в ворота Боруссии Дортмунд, а команда Жузепа Гвардиолы выиграла 4:1.
Вторым в голосовании стал форвард Галатасарая Виктор Осимхен, который отправил три мяча в ворота Аякса.
1st: Phil Foden— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2025
2nd: Victor Osimhen
3rd: Carlos Forbs
4th: Mikel Merino
Foden takes Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Aii2tQNawd
