  4. ВИДЕО. Не автор хет-трика. Назван лучший игрок тура Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 17:35 | Обновлено 06 ноября 2025, 17:43
ВИДЕО. Не автор хет-трика. Назван лучший игрок тура Лиги чемпионов

Фоден опередил Осимхена

Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

УЕФА по итогам очередного тура основного этапа Лиги чемпионов назвала лучшего игрока матчей вторника и среды.

Лучшим футболистом признали полузащитника Манчестер Сити Фила Фодена. Игрок оформил дубль в ворота Боруссии Дортмунд, а команда Жузепа Гвардиолы выиграла 4:1.

Вторым в голосовании стал форвард Галатасарая Виктор Осимхен, который отправил три мяча в ворота Аякса.

Манчестер Сити Фил Фоден Лига чемпионов Виктор Осимхен видео
