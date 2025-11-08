Другие новости08 ноября 2025, 05:02 |
246
0
Роналду ответил Уэйну Руни, который назвал Месси лучшим футболистом
Португалец не держит обиды
08 ноября 2025, 05:02 |
246
0
Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду рассказал, что не держит обиды на своего бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
«Нет проблем. Серьезно, все в порядке. У нас хорошие отношения. Возможно, не друзья, но отношения всегда были хорошими», – сказал Криштиану Роналду.
В этом сезоне на счету Роналду десять матчей, он нанес девять точных ударов и отдал две результативные передачи.
Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 ноября 2025, 03:44 0
Никола Василь может перебраться в Англию
Футбол | 07 ноября 2025, 07:33 11
Задорожный уехал в другую страну
Футбол | 07.11.2025, 07:23
Футбол | 07.11.2025, 23:22
Футбол | 07.11.2025, 08:06
Комментарии 0
Популярные новости
07.11.2025, 00:40
07.11.2025, 07:02 5
07.11.2025, 06:47 11
06.11.2025, 23:56 149
07.11.2025, 06:23 18
06.11.2025, 23:46 2
06.11.2025, 01:55 102
07.11.2025, 06:02 1