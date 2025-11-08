Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 ноября 2025, 05:02
Роналду ответил Уэйну Руни, который назвал Месси лучшим футболистом

Португалец не держит обиды

Роналду ответил Уэйну Руни, который назвал Месси лучшим футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду рассказал, что не держит обиды на своего бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Нет проблем. Серьезно, все в порядке. У нас хорошие отношения. Возможно, не друзья, но отношения всегда были хорошими», – сказал Криштиану Роналду.

В этом сезоне на счету Роналду десять матчей, он нанес девять точных ударов и отдал две результативные передачи.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

