Роналду ответил Уэйну Руни, который назвал Месси лучшим футболистом

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду рассказал, что не держит обиды на своего бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Нет проблем. Серьезно, все в порядке. У нас хорошие отношения. Возможно, не друзья, но отношения всегда были хорошими», – сказал Криштиану Роналду.

В этом сезоне на счету Роналду десять матчей, он нанес девять точных ударов и отдал две результативные передачи.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.