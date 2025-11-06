Александра Олейникова – Джессика Пьери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Тукумане
6 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Италии Джессики Пьери (WTA 239). Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо против Соланы Сиерры, либо против Карлы Маркус.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шмель уснул в бутоне цветочка и отказался просыпаться
Уорд стремится сразиться с Энтони