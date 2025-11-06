Александра Олейникова – Джессика Пьери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Италии Джессики Пьери (WTA 239). Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо против Соланы Сиерры, либо против Карлы Маркус.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА