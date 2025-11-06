Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Джессика Пьери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 ноября 2025, 15:05 |
23
0

Александра Олейникова – Джессика Пьери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Тукумане

06 ноября 2025, 15:05 |
23
0
Александра Олейникова – Джессика Пьери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

6 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Италии Джессики Пьери (WTA 239). Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо против Соланы Сиерры, либо против Карлы Маркус.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Олейникова стартовала в Тукумане с непростой победы. С кем сыграет дальше?
Александра Олейникова – Алиция Эрреро Линьяна. Смотреть онлайн. LIVE
Рейтинг WTA. Снигур замыкает топ-150, новые рекорды Олейниковой и Подрез
Александра Олейникова смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп не эволюционирует. 12 мыслей о матче Манчестер Сити и Боруссии
Футбол | 06 ноября 2025, 09:44 12
Пеп не эволюционирует. 12 мыслей о матче Манчестер Сити и Боруссии
Пеп не эволюционирует. 12 мыслей о матче Манчестер Сити и Боруссии

Шмель уснул в бутоне цветочка и отказался просыпаться

Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Бокс | 05 ноября 2025, 19:27 2
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг

Уорд стремится сразиться с Энтони

ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
Футбол | 06.11.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис не прав»
С кем сыграют лидеры рейтинга? Парный разряд: жеребьевка ATP Finals 2025
Теннис | 06.11.2025, 14:37
С кем сыграют лидеры рейтинга? Парный разряд: жеребьевка ATP Finals 2025
С кем сыграют лидеры рейтинга? Парный разряд: жеребьевка ATP Finals 2025
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Бокс | 06.11.2025, 08:33
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 110
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 04:01 7
Теннис
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 8
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем