Иван АНДРЕЙКО: «Это мое дело – давать результат на поле»

Полузащитник юношеской команды киевского «Динамо» U-19 Иван Андрейко прокомментировал победу над «Броммапойкарной» U-19 (2:1) в ответном матче 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА.

– Эмоции от матча положительные, победа есть победа, это главное.

– Сегодня ты сделал игру – забил гол, отдал голевую передачу. Насколько все то, что хотел – воплотилось на поле?

– Это мое дело – делать результат на поле, забивать голы, делать пасы. Самое главное, что я помог команде.

– Шведская команда обещала тяжелый матч на своем поле.

– Да, нам тренеры после первой игры говорили, что они угрожали показать свой лучший футбол на искусственном покрытии. Мы провели две тренировки на искусственном покрытии и, как по мне, неплохо играли.

– В эпизоде с голом так и планировал попасть в верхний угол?

– Если честно, бил низом. Нам тренеры говорят «бейте низом – тогда мяч полетит в девятку». Так и случилось.

– Иваськив признался, что на тренировках были подобные голы, когда он забивал с острого угла вместо того, чтобы прострелить. Это было наиграно, наработано на тренировках?

– Было такое, он правду сказал, что это наигранная комбинация – передача под себя, и он забивает. Была суперская атака через правый фланг. Кирилл Осипенко отдал мне передачу. Я принял и даже не смотрел назад. Хотел уже убирать мяч под себя и пробивать, но услышал, как Ива мне говорит «подожди, покати». Я на него покатил и он забил.

– В какой-то момент показалось, что у «Динамо» была большая поддержка трибун, чем у хозяев. Насколько эта поддержка вас вдохновляла?

– Действительно, это чувствовалось. Большое спасибо им за то, что пришли нас поддержать.