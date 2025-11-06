Челси стал единственным английским клубом, не победившим в 4-м туре ЛЧ
Ни один из 6 представителей Англии не потерпел поражение в закончившемся туре
Лондонский Челси не сумел на выезде переиграть Карабах (2:2), тем самым став единственной командой по АПЛ, не победившей в 4-м туре Лиги чемпионов.
В общем, для английских клубов тур этапа лиги оказался очень удачным. В 6 матчах было одержано 5 побед и 1 ничья.
Матчи английских команд в 4-м туре Лиги чемпионов сезона 2025/26
- Славия – Арсенал – 0:3
- Ливерпуль – Реал – 1:0
- Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0
- Карабах – Челси – 2:2
- Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд – 4:1
- Ньюкасл Юнайтед – Атлетик – 2:0
Напомним, что лондонский Арсенал выиграл все 4 стартовых матча турнира, не пропустив при этом ни одного гола в свои ворота.
Here’s how the Premier League teams got on in Gameweek 4 of the Champions League 👇 pic.twitter.com/olGX1PVAfY— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 5, 2025
