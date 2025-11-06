Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси стал единственным английским клубом, не победившим в 4-м туре ЛЧ
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 11:09 | Обновлено 06 ноября 2025, 11:10
Ни один из 6 представителей Англии не потерпел поражение в закончившемся туре

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Челси не сумел на выезде переиграть Карабах (2:2), тем самым став единственной командой по АПЛ, не победившей в 4-м туре Лиги чемпионов.

В общем, для английских клубов тур этапа лиги оказался очень удачным. В 6 матчах было одержано 5 побед и 1 ничья.

Матчи английских команд в 4-м туре Лиги чемпионов сезона 2025/26

  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Ливерпуль – Реал – 1:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0
  • Карабах – Челси – 2:2
  • Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд – 4:1
  • Ньюкасл Юнайтед – Атлетик – 2:0

Напомним, что лондонский Арсенал выиграл все 4 стартовых матча турнира, не пропустив при этом ни одного гола в свои ворота.

Карабах Агдам Челси Лига чемпионов статистика
Сергей Турчак
