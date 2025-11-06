Челси стал единственным английским клубом, не победившим в 4-м туре ЛЧ

Лондонский Челси не сумел на выезде переиграть Карабах (2:2), тем самым став единственной командой по АПЛ, не победившей в 4-м туре Лиги чемпионов.

В общем, для английских клубов тур этапа лиги оказался очень удачным. В 6 матчах было одержано 5 побед и 1 ничья.

Матчи английских команд в 4-м туре Лиги чемпионов сезона 2025/26

Славия – Арсенал – 0:3

Ливерпуль – Реал – 1:0

Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0

Карабах – Челси – 2:2

Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд – 4:1

Ньюкасл Юнайтед – Атлетик – 2:0

Напомним, что лондонский Арсенал выиграл все 4 стартовых матча турнира, не пропустив при этом ни одного гола в свои ворота.