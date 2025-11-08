Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украина. Премьер лига
Артем Махонин – о своей истории в столичном клубе

ФК Динамо. Артем Махонин

Воспитанник киевского «Динамо» Артем Махонин рассказал, как покинул столичный гранд.

– В 2013 году ты попал в школу Динамо. Как это было?

– Я тогда был в киевской Звезде и мне и еще одному парню предложили пойти в Динамо. Не знаю, где нас увидели, наверное, на какой-то игре. Мы тогда, будучи игроками 2001 года рождения, играли за 2000 год.

Тренерами в Динамо у меня были Олег Хвоя и Виктор Кащей. Топовые специалисты, честно говоря. Думаю, игроки, которые через них проходили, никогда не дадут им плохую оценку. Нам было по 11-12 лет, но дисциплина в команде держалась очень жесткая, хотя и справедливая.

– Как дальше для тебя развивались события в Динамо?

– Через полгода я перешел во второй состав, а еще через полгода эту команду убрали.Предлагали перейти в филиал Динамо Дарницу или Победу, но я отказался и вернулся в Звезду к своему тренеру Леониду Васильевичу Далекому, который вел меня еще с семи лет, и ребятам. Там играл за 2000 год в чемпионате Украины ДЮФЛ.

