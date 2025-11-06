Шахтер Донецк

Шахтер – Брейдаблик. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября в 19:45 видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги конференций
6 ноября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер принимает исландский Брейдаблик.
Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛЧ обыграла шотландский Абердин (3:2), уступила польской Легии (1:2) и имеет 3 очка из 6.
Брейдаблик стартовал в Лиге конференций с поражения от швейцарской Лозанны (0:3), сыграл вничью с финским КуПС (0:0) и идет с 1 баллом из 6.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
