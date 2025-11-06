Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер – Брейдаблик. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Шахтер Донецк
06.11.2025 19:45 - : -
Брейдаблик
Лига конференций
06 ноября 2025, 04:47 | Обновлено 06 ноября 2025, 05:08
Шахтер – Брейдаблик. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 ноября в 19:45 видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги конференций

Коллаж Sport.ua. Арда Туран

6 ноября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер принимает исландский Брейдаблик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛЧ обыграла шотландский Абердин (3:2), уступила польской Легии (1:2) и имеет 3 очка из 6.

Брейдаблик стартовал в Лиге конференций с поражения от швейцарской Лозанны (0:3), сыграл вничью с финским КуПС (0:0) и идет с 1 баллом из 6.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Брейдаблик
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Зриньски. Текстовая трансляция матча
Шахтер Донецк смотреть онлайн Лига конференций Шахтер - Брейдаблик Брейдаблик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
