Шахтер Донецк

6 ноября в 19:45 состоится матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкий Шахтер принимает исландский Брейдаблик.

Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛЧ обыграла шотландский Абердин (3:2), уступила польской Легии (1:2) и имеет 3 очка из 6.

Брейдаблик стартовал в Лиге конференций с поражения от швейцарской Лозанны (0:3), сыграл вничью с финским КуПС (0:0) и идет с 1 баллом из 6.

Шахтер – Брейдаблик. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

