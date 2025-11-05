Виктор Осимхен обновил еврокубковый рекорд Галатасарая

Виктор Осимхен забил уже в 8-м еврокубковом матче «Галатасарая» подряд, что является новым рекордом турецкого клуба.

Произошло это в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» (идет второй тайм, на счету нигерийца хет-трик).

В этих 8 матчах нигерийский нападающий «Галатасарая» забил 12 голов.

Голевая серия Виктора Осимхена за «Галатасарай» в еврокубках (8 матчей, 12 голов)