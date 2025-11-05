Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 23:47
Виктор Осимхен обновил еврокубковый рекорд Галатасарая

Нигериец забил в 8-м матче подряд в составе турецкого чемпиона в еврокубках

Виктор Осимхен обновил еврокубковый рекорд Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Виктор Осимхен забил уже в 8-м еврокубковом матче «Галатасарая» подряд, что является новым рекордом турецкого клуба.

Произошло это в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» (идет второй тайм, на счету нигерийца хет-трик).

В этих 8 матчах нигерийский нападающий «Галатасарая» забил 12 голов.

Голевая серия Виктора Осимхена за «Галатасарай» в еврокубках (8 матчей, 12 голов)

  • Аякс – хет-трик
  • Буде-Глимт – дубль
  • Ливерпуль – гол
  • АЗ – гол
  • Аякс – гол
  • Динамо Киев – гол
  • АЗ – гол
  • Тоттенхэм – дубль
Галатасарай Аякс статистика Лига чемпионов Виктор Осимхен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
