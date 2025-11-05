Лига чемпионов05 ноября 2025, 23:47 |
231
0
Виктор Осимхен обновил еврокубковый рекорд Галатасарая
Нигериец забил в 8-м матче подряд в составе турецкого чемпиона в еврокубках
05 ноября 2025, 23:47 |
231
0
Виктор Осимхен забил уже в 8-м еврокубковом матче «Галатасарая» подряд, что является новым рекордом турецкого клуба.
Произошло это в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» (идет второй тайм, на счету нигерийца хет-трик).
В этих 8 матчах нигерийский нападающий «Галатасарая» забил 12 голов.
Голевая серия Виктора Осимхена за «Галатасарай» в еврокубках (8 матчей, 12 голов)
- Аякс – хет-трик
- Буде-Глимт – дубль
- Ливерпуль – гол
- АЗ – гол
- Аякс – гол
- Динамо Киев – гол
- АЗ – гол
- Тоттенхэм – дубль
